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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب المغرب يحسم جدل انتقال الصيباري إلى بايرن ميونخ

محمد وهبي
محمد وهبي
إسلام مقلد

تحدث محمد وهبي، المدير الفني لـ منتخب المغرب، عن الأنباء المتداولة بشأن اقتراب نجم "أسود الأطلس" إسماعيل الصيباري من الانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدًا أن اللاعب يتعامل مع الملف بهدوء كامل، ويركز حاليًا على مشواره مع المنتخب في كأس العالم 2026.

وقال وهبي في تصريحات نقلها موقع "البطولة" المغربي، إن صفقة انتقال الصيباري إلى النادي البافاري لم تُحسم بشكل رسمي حتى الآن، مشيرًا إلى أن اللاعب وجميع الأطراف المعنية يتعاملون مع الأمر دون أي ضغوط أو استعجال.

وأضاف مدرب المغرب: "مسألة التوقيت ليست بيدنا، وهذا أمر واضح، كما أن الصفقة نفسها لم تُحسم رسميًا بعد. نحن نشعر بالفخر عندما ينتقل لاعبون مغاربة إلى أندية كبيرة، وبايرن ميونخ بالتأكيد من أكبر الأندية في العالم، واللاعب يبدو هادئًا ومستقرًا للغاية في هذه الفترة".

تركيز كامل مع المنتخب المغربي

وأكد وهبي أن الصيباري لا يسمح للأخبار المتعلقة بمستقبله بالتأثير على تركيزه خلال منافسات كأس العالم، موضحًا أن اللاعب يضع مصلحة المنتخب المغربي في مقدمة أولوياته خلال الفترة الحالية.

وتابع: "لا أعتقد أن بايرن ميونخ يعتمد أسلوب الضغط أو التصعيد في التواصل، فالأمور تسير بشكل جيد وهادئ بين جميع الأطراف. اللاعب حاليًا يركز بشكل كامل على المنتخب المغربي".

وأشار مدرب المغرب إلى معرفته الجيدة بفينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونخ، قائلًا: "أعتقد أنه يتفهم الوضع أيضًا، ويعلم أن الأولوية في الوقت الحالي هي المنتخب المغربي".

إشادة بخطوة محتملة إلى العملاق الألماني

وأوضح وهبي أن انتقال الصيباري إلى نادٍ بحجم بايرن ميونخ سيكون خطوة مهمة في مسيرته، مؤكدًا أن رؤية اللاعبين المغاربة في أكبر الأندية الأوروبية يمثل أمرًا إيجابيًا لكرة القدم المغربية.

وقال: "نحن متفائلون ومرتاحون، وسنكون فخورين جدًا إذا تمت هذه الخطوة، لأنها ستكون نحو نادٍ كبير، وهدفنا دائمًا رؤية أفضل لاعبينا المغاربة في أكبر الأندية العالمية".

وكان إسماعيل الصيباري قد خطف الأنظار خلال مواجهة المغرب والبرازيل في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بكأس العالم 2026، بعدما سجل هدف منتخب بلاده خلال التعادل بنتيجة 1-1 أمام "السيليساو".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت خلال الفترة الماضية إلى توصل لاعب أيندهوفن لاتفاق مع بايرن ميونخ، إضافة إلى خضوعه للفحص الطبي في الولايات المتحدة، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى الفريق الألماني عقب نهاية مشوار المغرب في المونديال.

محمد وهبي منتخب المغرب المغرب أسود الأطلس إسماعيل الصيباري بايرن ميونخ الألماني بايرن ميونخ

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