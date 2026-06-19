مدرب أسكتلندا يتحدى المغرب بتصريحات مثيرة

أكد ستيف كلارك، مدرب المنتخب الأسكتلندي لكرة القدم، أن مواجهة المنتخب الوطني في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم 2026 تمثل تحديا كبيرا يفوق في صعوبته المباراة الافتتاحية.

وقال كلارك في تصريحات عبر مؤتمر صحفي إن أسود الأطلس يمتلكون تشكيلة متكاملة تجمع بين السرعة والمهارة والالتزام التكتيكي العالي داخل الملعب.

وأشار إلى أن النسخة الحالية للمنتخب المغربي تبدو أقوى وأكثر نضجا من تلك التي أبهرت العالم في مونديال قطر 2022.

وأوضح أن اسكتلندا تدخل اللقاء باعتبارها الطرف الأقل ترشيحا للفوز، وهو الموقف الذي يفضله لاعبوه للعب دون ضغوط.

وتوقع أن يسيطر المغرب على مجريات اللعب والاستحواذ، مشددا على أن خطته ترتكز على استغلال الهجمات المرتدة السريعة وتحويل الاستحواذ القليل إلى خطورة حقيقية.

ثنائي المغرب

وأشاد بالثنائي المغربي الشاب أيوب بوعدي وإسماعيل الصيباري، مختتما تحركاتهما بالذكية، ومحذرا مدافعي اسكتلندا من ارتكاب أي هفوات أمام خطورتهما.