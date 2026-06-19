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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خبرة بونو تحمي عرين المغرب.. وأرقام تاريخية تلوح في الأفق

بونو
بونو
منتصر الرفاعي

يواصل الحارس المغربي ياسين بونو ترسيخ مكانته كأحد أبرز نجوم منتخب المغرب، مستفيدا من خبراته الكبيرة في البطولات الكبرى؛ ليبقى أحد أهم عناصر "أسود الأطلس" في كأس العالم 2026.

بونو.. ركيزة أساسية في إنجاز المغرب التاريخي

يعد بونو أحد أبرز الأسماء التي صنعت إنجاز المغرب في مونديال قطر 2022 عندما أصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى الدور نصف النهائي وهو ما عزز مكانته كحارس يعتمد عليه المنتخب المغربي في المحافل الكبرى.

مشاركة جديدة وتألق مستمر في مونديال 2026

وشارك ياسين بونو في مباراته السابعة بكأس العالم خلال مواجهة المغرب أمام البرازيل، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في افتتاح مشوار المنتخب المغربي بالنسخة الحالية من البطولة، ليواصل تقديم مستويات مميزة تحت العارضة.

أرقام قياسية تقترب من التحقق

بات بونو قريبًا من معادلة الرقم القياسي لأكثر حارس مرمى إفريقي مشاركة في كأس العالم، والمسجل باسم الغاني ريتشارد كينغسون برصيد 9 مباريات حيث تفصله مباراتان فقط عن الوصول لهذا الرقم.

كما يسعى الحارس المغربي إلى تحطيم الرقم العربي المسجل باسم السعودي محمد الدعيع الذي شارك في 10 مباريات عبر أربع نسخ مونديالية وهو ما قد ينجح بونو في تجاوزه حال استمرار المغرب في البطولة.

طموح مغربي يعتمد على خبرة بونو

يعول المنتخب المغربي بشكل كبير على خبرة ياسين بونو في النسخة الحالية من كأس العالم ليس فقط لحماية المرمى ولكن أيضا لدعم طموحات الفريق في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل الكرة المغربية والعربية على الساحة العالمية.

ياسين بونو منتخب المغرب منتخب البرازيل كأس العالم 2026

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