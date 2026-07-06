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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بايرن ميونخ : خضوع جمال موسيالا لعملية جراحية ناجحة

موسيالا
موسيالا
إسراء أشرف

طمأن نادي بايرن ميونخ جماهيره بشأن الحالة الصحية للنجم الألماني جمال موسيالا، بعدما أعلن خضوع اللاعب لإجراء طبي روتيني عقب انتهاء مشاركته مع الفريق في بطولة كأس العالم.

وأوضح النادي، عبر بيان رسمي نشره على منصة "إكس"، أن الخطوة كانت مخططًا لها مسبقًا، وتأتي ضمن البرنامج الطبي الموضوع لمتابعة حالة اللاعب بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وأشار بايرن ميونخ إلى أن الإجراء لا يرتبط بأي انتكاسة أو تطورات سلبية، وإنما يندرج ضمن خطة المتابعة العلاجية والوقائية، لضمان تعافي موسيالا بشكل كامل قبل العودة إلى المنافسات.

وأكد النادي الألماني أن اللاعب يسير وفق الجدول الزمني المحدد لمرحلة التأهيل، وسط متابعة مستمرة من الجهاز الطبي، تمهيدًا لاستعادة جاهزيته والعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويأمل بايرن ميونخ في استعادة خدمات أحد أبرز نجومه في أقرب وقت، خاصة مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد، الذي يعول فيه الفريق كثيرًا على القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها موسيالا.

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