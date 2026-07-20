قنوات beIN SPORTS تكشف عن أرقام تاريخية لبطولة كأس العالم 2026 FIFA

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 للمرة الأولى في تاريخها، وبلوغ المغرب الدور ربع النهائي للمرة الثانية توالياً مشاركة غير مسبوقة لثمانية منتخبات عربية صنعت التاريخ في الملعب بينما حقق الجمهور العربي رقماً قياسياً أمام الشاشات على قنوات beIN وصل إلى 192.6 مليون مشاهد للمواجهة الملحمية لمصر أمام الأرجنتين.

وشكّلت بطولة كأس العالم 2026 FIFA™ محطة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ كرة القدم العربية، وسجلت أعلى معدلات مشاهدة جماهيرية في المنطقة.

فقد شهدت البطولة، التي تُقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخباً، حضوراً تاريخياً لثمانية منتخبات عربية، ونجح المنتخب المصري في بلوغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، وأصبح المنتخبان المصري والمغربي أول منتخبين عربيين يتأهلان معاً إلى هذا الدور في نسخة واحدة من البطولة.

في الوقت ذاته، سجّل الجمهور العريض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حضوراً استثنائياً أمام الشاشات؛ حيث كشفت beIN SPORTS أن المباراة الملحمية بين مصر والأرجنتين في دور الـ 16 استقطبت 192.6 مليون مشاهد، لتصبح المباراة الأعلى مشاهدة بين المباريات الـ 29 التي شاركت بها منتخبات عربية، بينما شهدت مواجهة المغرب وفرنسا في الدور ربع النهائي 151.6 مليون مشاهد، وفقاً لإحصائيات المشاهدة المستقلة التي أجرتها إيبسوس.

وباعتبارها الشبكة الرياضية الرائدة في المنطقة، نقلت beIN جميع مباريات البطولة مباشرةً وحصرياً، في إطار حقوق بث تغطي 24 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ورغم إقامة النهائيات في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وما فرضته من مواعيد انطلاق المباريات عند الساعة 01:00 و04:00 و06:00 بتوقيت مكة المكرمة، أثبت الجمهور العربي التزامه الاستثنائي بمتابعة منتخباته الوطنية، حيث تجاوز عدد المشاهدين في المباريات التي أقيمت قبيل الفجر 100 مليون مشاهد، في تأكيد واضح على أن الشغف العربي بكرة القدم يتجاوز المسافات وفوارق التوقيت عندما تُكتب صفحات جديدة من التاريخ.

وقد حملت منتخبات الجزائر، ومصر، والعراق، والأردن، والمغرب، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتونس، آمال المنطقة بأكملها، لتبدأ كتابة صفحات جديدة من التاريخ؛ إذ حصد المنتخب القطري أول نقطة له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم بعد تعادله مع سويسرا التي واصلت مشوارها حتى الدور ربع النهائي. كما نجح المنتخب الأردني، في أول مشاركة له بالبطولة، في التسجيل خلال جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات، بما في ذلك مباراته أمام المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب، التي حضرها من المدرجات جلالة الملك عبدالله الثاني، فيما شاهدها 65 مليون مشاهد عبر شاشات التلفزيون.

من جانبه، واصل المنتخب الجزائري مشواره إلى الأدوار الإقصائية، حيث استيقظ 123.1 مليون مشاهد لمتابعة مباراته أمام سويسرا في دور الـ 32، والتي انطلقت عند الساعة 06:00 بتوقيت مكة المكرمة.

أما المنتخب المصري، فكان صاحب الإنجاز التاريخي الأبرز، بعدما حقق أول انتصار له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم بفوزه على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، قبل أن يحقق أول فوز له في الأدوار الإقصائية على حساب أستراليا، في مباراة تابعها أكثر من 157 مليون مشاهد، ليحجز موعداً تاريخياً مع المنتخب الأرجنتيني في دور الـ16.

وكان المنتخب المصري متقدماً بنتيجة 2-0 قبل 12 دقيقة من النهاية، واضعاً أبطال العالم على أعتاب الخروج من البطولة، قبل أن تنتهي المواجهة بخسارة درامية بنتيجة 3-2 في واحدة من أكثر مباريات البطولة تشويقاً. وقد انطلقت المباراة عند الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، ليتابعها 192.6 مليون مشاهد، وتسجل بذلك أعلى نسبة مشاهدة لمباراة بمشاركة منتخب عربي خلال البطولة. وفي مصر وحدها، شاهد 94% من إجمالي السكان البالغين، في مشهد استثنائي جمع جميع الجماهير خلف منتخبها.

أما المنتخب المغربي، الذي صنع التاريخ بوصوله إلى نصف نهائي نسخة عام 2022، فقد أضاف إنجازاً جديداً إلى سجله بعدما أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور ربع النهائي في نسختين متتاليتين من كأس العالم.

وتمكن أسود الأطلس من تجاوز هولندا في دور الـ 32، ضمن مباراة تابعها 81.1 مليون مشاهد، ليبلغ دور الـ16 إلى جانب المنتخب المصري، في أول إنجاز يشهد تأهل منتخبين عربيين معاً إلى هذا الدور في تاريخ البطولة. وجاء ذلك قبل بلوغ دور الثمانية نتيجة فوز المغرب على أصحاب الأرض المنتخب الكندي، في مباراة استقطبت 149 مليون مشاهد، أما مواجهتهم أمام فرنسا في ربع النهائي، التي أقيمت في مدينة بوسطن وانطلقت عند الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، فقد تابعها 151.6 مليون مشاهد، بمن فيهم 97% من إجمالي السكان البالغين في المغرب.

ومنذ دور المجموعات، عكست أرقام المشاهدة حجم الزخم الجماهيري الذي رافق البطولة؛ فقد تصدرت مواجهة مصر وإيران، التي انتهت بالتعادل 1-1، قائمة مباريات الدور الأول الأكثر مشاهدة، بعدما استقطبت أكثر من 107 ملايين مشاهد رغم انطلاقها عند الساعة 06:00 بتوقيت مكة المكرمة.

كما سجلت مباراة بلجيكا ومصر، التي انتهت بالتعادل، 91.7 مليون مشاهد، فيما تابع 84.8 مليون مشاهد الانتصار التاريخي لمصر على نيوزيلندا. كما استقطب تعادل المغرب في أولى مبارياتها أمام البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، بنتيجة1-1، 75.5 مليون مشاهد رغم انطلاق المباراة عند الساعة 01:00 بتوقيت مكة المكرمة.

كما جذبت مواجهة العراق والسنغال، وصيف بطل أفريقيا، 71.4 مليون مشاهد، في حين استقطبت مباراة المملكة العربية السعودية والرأس الأخضر، التي انطلقت عند الساعة 03:00 بتوقيت مكة المكرمة، 44.9 مليون مشاهد.

وفي المجمل، استقطبت المباريات الـ29 متضمنةً المواجهات التي شاركت بها المنتخبات العربية أكثر من 2.1 مليار مشاهدة تراكمية، في حين حقق دور المجموعات 23 ما يصل إلى 1.25 مليار مشاهد، بمتوسط تجاوز 54 مليون مشاهد للمباراة الواحدة. أما مباريات الأدوار الإقصائية الست التي شاركت فيها المنتخبات العربية، فقد رفعت سقف المتابعة إلى مستويات أعلى، بعدما سجلت 854 مليون مشاهدة مجتمعة، بمتوسط تجاوز 142 مليون مشاهد لكل مباراة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد البدر، مدير قنوات beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “مثّلت بطولة كأس العالم 2026 FIFA™ محطة تاريخية لكرة القدم العربية؛ وكان من دواعي فخرنا أن ننقل كل لحظة منها مباشرةً وحصرياً إلى الجماهير في المنطقة. فالمشاركة القياسية لثمانية منتخبات عربية، وتأهل مصر إلى دور الـ 16 للمرة الأولى، وبلوغ المغرب الدور ربع النهائي للمرة الثانية على التوالي، هي إنجازات تخص المنطقة بأسرها، فيما تعكس أرقام المشاهدة القياسية حجم الشغف الذي يحمله جمهورنا لمنتخباته الوطنية وعمق ارتباطه بها. إنها لحظات ستلهم جيلاً كاملاً في مختلف أنحاء المنطقة، ونحن سعداء بأن جماهيرنا قد عاشت جميع تفاصيلها عبر شاشات beIN.”

المباريات الـ 10 الأكثر مشاهدةً للمنتخبات العربية في بطولة كأس العالم 2026 FIFA™: