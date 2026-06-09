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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل الميركاتو الصيفي.. الفيفا يفرض عقوبات على 8 أندية مصرية

الفيفا
الفيفا
ميرنا محمود

كشف خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة عن قائمة الأندية المصرية المعاقبة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بحظر تسجيل لاعبين جدد، وفقًا لآخر تحديث صادر اليوم.

وكتب العمايرة عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» أن قائمة الأندية المصرية الخاضعة لعقوبات حظر القيد تضم 8 أندية، يتصدرها نادي الزمالك بعدد 17 قضية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

الزمالك: 17 قضية.

الإسماعيلي: 5 قضايا.

إيسترن كومباني: قضيتان.

السكة الحديد: قضيتان.

مركز شباب تلا: قضية واحدة.

راية: قضية واحدة.

مصر المقاصة: قضية واحدة.

المنيا: قضية واحدة.

وأوضح العمايرة أن هذه القائمة محدثة حتى يوم 9 يونيو الجاري في تمام الساعة 1:50 مساءً، وفقًا للبيانات المسجلة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وتعني عقوبة حظر القيد منع الأندية من تسجيل لاعبين جدد خلال فترات الانتقالات، لحين تسوية القضايا أو تنفيذ القرارات الصادرة بشأنها وفقًا للوائح المعمول بها من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم.

عامر العمايرة فيفا الاتحاد الدولي الزمالك

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