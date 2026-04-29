بسمة وهبة: السائق مسك الدريكسيون بشجاعة ورميت نفسي من العربية

تحدثت الإعلامية بسمة وهبة، عن تعرضها لحادث أمس، أثناء استقلالها سيارة نيسان صني ذهبية اللون، موضحة: "تعالوا بقى ندخل في موضوع الحادثة، العربية بدأت تلف وتعمل درب درب درب"، مشيرة إلى أن الموقف كان صادمًا وغير متوقع تمامًا، وأنها لم تكن تفكر في أي شيء لحظتها بسبب شدة الموقف.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنها كانت في طريقها بعد الانتهاء من لقاء عمل وزيارة أحد المطاعم في المهندسين، ثم استقلت السيارة متجهة إلى ميدان لبنان، وفجأة وقع الحادث على محور لبنان: "تفكيري اتشل ومكنتش بفكر في حاجة خالص، والعربية كانت بتتزحلق وتلف بشكل خطير".

واستطردت بسمة وهبة في وصف اللحظات الصعبة التي مرت بها، مؤكدة أن السائق إبراهيم متولي تصرف بشجاعة كبيرة وتمسك بعجلة القيادة حتى النهاية، قائلة: "سواقي كان شجاع جداً ومسبش الدركسيون"، مشيدة بموقفه الإنساني والمهني.

وأوضحت أنها اضطرت للقفز من السيارة بعد أن بدأت في التوقف، خوفًا من وقوع انفجارها، مؤكدة أن الموقف كان شديد الخطورة على الطريق السريع.

واختتمت الإعلامية حديثها بالإشارة إلى التأثير النفسي للحادث على أسرتها، خاصة ابنتها خديجة التي شاهدت جزءًا من الحادث عبر مكالمة فيديو وكانت في حالة انهيار، قائلة: "بنتي كانت منهارة وشافت لحظة الانقلاب"، موضحة أنها حرصت على طمأنتها وإرسال صور وفيديوهات لها لتأكيد أنها بخير.. المهم إني طمنت بنتي وهديتها، وربنا سترها وكانت لحظة صعبة جدًا عليا وعلى أسرتي".



