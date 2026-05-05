لطيفة تعلن إيقاف نشاطها الفني 3 أيام حدادًا على وفاة هاني شاكر

أعلنت الفنانة لطيفة التونسية عن إيقاف نشاطها الفني لمدة 3 أيام حدادًا على وفاة الفنان الكبير هاني شاكر، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

وقالت لطيفة التونسية عبر حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي “إكس”: "ربنا يرحمك و يغفر لك يا أغلى الغاليين.. ‏حداد".

مصطفى كامل يعلن الأربعاء حدادا على رحيل هاني شاكر

أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، حالة الحداد داخل النقابة العامة وجميع فروعها بالمحافظات والأقاليم، وذلك حدادًا على روح الفنان الراحل هاني شاكر.

ونشر مصطفى كامل بيانًا عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، أكد خلاله أن يوم الأربعاء سيشهد إعلان الحداد الرسمي داخل نقابة المهن الموسيقية، تعبيرًا عن الحزن لرحيل هاني شاكر، الذي يعد واحدًا من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

وجاء القرار عقب حالة الحزن الكبيرة التي سيطرت على الوسط الفني ومحبي الفنان الراحل بعد إعلان وفاته، حيث حرص عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة على نعيه بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.