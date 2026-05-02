إطلاق البوستر الرسمي لفيلم أسد بتوقيع كريم آدم

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "أسد" عن البوستر الرسمي، الذي صممه كريم آدم بإطلالات أقرب إلى اللوحات الكلاسيكية، معبرا عن الفترة التاريخية التي تدور فيها أحداث الفيلم في القرن التاسع عشر، وهو البوستر الذي استغرق تصميمه إلى جانب رسم البوسترات الفردية مايقرب من 4 شهور كاملة.

وقال المصمم كريم آدم "إن البوسترات الخاصة بالفيلم بما فيها البوستر الرسمي تم إستلهامها بشكل مباشر من الفترة الزمنية التي تدور فيها أحداث الفيلم، حيث كان التوثيق في تلك الفترة يعتمد على اللوحات الزيتية، فكان الاتفاق على أن يتم تصميم البوسترات بصياغة تشكيلية لمنح الشخصيات والمشاهد طابعًا تاريخيًا أصيلًا، وكأنها تنتمي إلى زمن الحكاية نفسها".



وأضاف كريم "شعار الفيلم تم تصميمه ليحمل أكثر من دلالة في في نفس الوقت؛ فمن ناحية كتبت كلمة "أسد" بأسلوب بصري يوحي بخربشات ومخالب الأسد، وفي الوقت نفسه يبدو كما لو أن اللوحة نفسها قد تعرّضت للتمزيق بهذه المخالب، ليصبح الشعار جزءًا من الفكرة الدرامية، وتعكس هذه المعالجة البصرية العنف الكامن في الحكاية، وتمنح العنوان حضورًا رمزيًا مرتبطًا بروح الفيلم وهويته".



الفيلم المقرر عرضه في دور السينما المصرية بدءا من 14 مايو، وفي العالم العربي من 21 مايو القادم، تدور أحداثه في مصر في القرن التاسع عشر، ويتناول قصة أسد، العبد الذي يحمل روحاً صلبه متمرد، ويركز هذا العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد بعد أن يُشعِل حبٌ ممنوعٌ بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده، لكن عندما يُسلب من أسد أثمن ما يملك، يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة، في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد، معركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية في البلاد إلى الأبد، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان ورزان جمال وعلى قاسم وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، وعمرو القاضي بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.



يذكر أن فيلم أسد من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، تصميم الديكور أحمد فايز، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة، والمنتج موسى أبو طالب.