فن وثقافة

إطلاق البوستر الرسمي لفيلم أسد بتوقيع كريم آدم

أحمد إبراهيم

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "أسد" عن البوستر الرسمي، الذي صممه كريم آدم بإطلالات أقرب إلى اللوحات الكلاسيكية، معبرا عن الفترة التاريخية التي تدور فيها أحداث الفيلم في القرن التاسع عشر، وهو البوستر الذي استغرق تصميمه إلى جانب رسم البوسترات الفردية مايقرب من 4 شهور كاملة. 

 وقال المصمم كريم آدم "إن البوسترات الخاصة بالفيلم بما فيها البوستر الرسمي تم إستلهامها بشكل مباشر من الفترة الزمنية التي تدور فيها أحداث الفيلم، حيث كان التوثيق في تلك الفترة يعتمد على اللوحات الزيتية، فكان الاتفاق على أن يتم تصميم البوسترات بصياغة تشكيلية لمنح الشخصيات والمشاهد طابعًا تاريخيًا أصيلًا، وكأنها تنتمي إلى زمن الحكاية نفسها".


وأضاف كريم "شعار الفيلم تم تصميمه ليحمل أكثر من دلالة في في نفس الوقت؛ فمن ناحية كتبت كلمة "أسد" بأسلوب بصري يوحي بخربشات ومخالب الأسد، وفي الوقت نفسه يبدو كما لو أن اللوحة نفسها قد تعرّضت للتمزيق بهذه المخالب، ليصبح الشعار جزءًا من الفكرة الدرامية، وتعكس هذه المعالجة البصرية العنف الكامن في الحكاية، وتمنح العنوان حضورًا رمزيًا مرتبطًا بروح الفيلم وهويته". 


الفيلم المقرر عرضه في دور السينما المصرية بدءا من 14 مايو، وفي العالم العربي من 21 مايو القادم، تدور أحداثه في مصر في القرن التاسع عشر، ويتناول قصة أسد، العبد الذي يحمل روحاً صلبه متمرد، ويركز هذا العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد بعد أن يُشعِل حبٌ ممنوعٌ بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده، لكن عندما يُسلب من أسد أثمن ما يملك، يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة، في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد، معركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية في البلاد إلى الأبد، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان ورزان جمال وعلى قاسم وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، وعمرو القاضي بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.


يذكر أن فيلم أسد من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، تصميم الديكور أحمد فايز، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة، والمنتج موسى أبو طالب.

مرتبات

القبض نازل بدري.. مفاجأة في موعد صرف مرتبات مايو قبل عيد الأضحى

سعر الذهب اليوم

عيار 21 نزل 700 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت بعد التراجع

أفضل شهادات الادخار في البنوك 2026

عائد فوري 37.5% ودخل يومي .. البنوك تتنافس في طرح شهادات ادخار قوية

أسعار السلع اليوم بالأسواق

انخفاض البيض والمكرونة 11 جنيهًا وزيادة الزيت 10 .. أسعار السلع اليوم في الأسواق

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

الدوري المصري

لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك

حالة الطقس

أيام البسترة الحرارية.. موجة عنيفة تضرب البلاد وتحذيرات عاجلة من تغير المناخ

الاهلي

بعد الثلاثية المثيرة | فرج عامر يفجر مفاجأة تخص الأهلي

ترشيحاتنا

أسعار اللحوم

البتلو بـ495 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم السبت 2 مايو 2026 في الأسواق

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقة بث مباشر

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم والقنوات الناقلة

مواقيت الصلاة اليوم 1 مايو 2026 فى القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم 1 مايو 2026 فى القاهرة وعدد من المحافظات

مراتى ماتت بسبب ضياء العوضي .. طبيب يكشف كواليس خفية وسر شطبه من النقابة

تسبب السمنة وتسوس الأسنان.. مشروبات شهيرة تهدد صحة أطفالك | أحذرها

بعد منعه في نظام الطيبات.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخيار؟

مش بس تفوقك.. فوائد غير متوقعة لشرب فنجان القهوة الصباحي

ظواهر فلكية خلال مايو

القمر الأزرق .. سماء مصر تشهد ظواهر فلكية بديعة في مايو 2026

الشهيد المقدم أحمد إبراهيم الجمل

حكاية بطل.. قصة استشهاد مقدم أحمد إبراهيم الجمل

حريق لوكيشن تصوير مسلسل “بيت بابا 2”

ماس كهربائى.. القصة الكاملة لنشوب حريق بلوكيشن تصوير "بيت بابا2"

سرقة محصول القمح

لغز اختفاء القمح.. القصة الكاملة لسرقة محصول قمح بالزقازيق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد