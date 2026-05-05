«ثلاثة عقود من التنوير».. شعار المؤتمر الثالث لمكتبات مصر العامة

تنظم مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، فعاليات المؤتمر الثالث لها تحت عنوان «ثلاثة عقود من التنوير: نحو مكتبات ذكية تقود المعرفة في عصر الذكاء الاصطناعي»، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 10 مايو 2026، بالمكتبة الرئيسية، في قاعة الندوات بالدور الثالث.

يأتي المؤتمر في إطار احتفال منظومة مكتبات مصر العامة بمرور 31 عامًا على تأسيسها، وما قدمته من إسهامات بارزة في نشر الثقافة وتعزيز الوعي المجتمعي، حيث يسعى إلى استعراض التجارب الرائدة في تطوير خدمات المكتبات، ومناقشة آفاق توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم إدارة المعرفة، بما يعزز من دور المكتبات العامة كمراكز للابتكار والتعلم المستمر.

وشهدت منظومة مكتبات مصر العامة توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، عبر شبكة من المكتبات الثابتة والمتنقلة المنتشرة في مختلف المحافظات، في خطوة تعكس دورها الحيوي في دعم التعليم غير الرسمي، وتعزيز ثقافة القراءة، وإتاحة المعرفة لمختلف فئات المجتمع.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الدور المتنامي للمكتبات في بناء مجتمع المعرفة، واستكشاف فرص دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المكتبية، إلى جانب تبادل الخبرات بين المتخصصين في مجالات المكتبات والمعلومات والتكنولوجيا، فضلًا عن استشراف مستقبل المكتبات في ظل التحولات الرقمية العالمية، ومناقشة التحديات الأخلاقية والتشريعية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الثقافية.

ويتضمن المؤتمر ستة محاور رئيسية، تشمل: التحول الرقمي في المكتبات العامة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات، وأخلاقيات استخدام هذه التقنيات، إلى جانب ابتكار نماذج خدمات مكتبية ذكية وشاملة، ودور المكتبات المتنقلة في تحقيق العدالة المعرفية، فضلًا عن دور المكتبات في دعم الدبلوماسية الثقافية وتعزيز القوة الناعمة في العصر الرقمي.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عددًا من القضايا الحيوية، من بينها تطوير البنية التحتية الرقمية للمكتبات، وتطبيقات المساعدات الذكية (Chatbots)، وأنظمة التوصيات، وحماية الخصوصية وأمن البيانات، إلى جانب رقمنة التراث الثقافي، وتعزيز التعاون الدولي بين المؤسسات الثقافية.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر ليؤكد على ريادة مكتبة مصر العامة في تقديم نموذج متطور للمكتبات العامة، يجمع بين الدور الثقافي والتنموي، ويسهم في دعم التحول نحو مجتمع معرفي رقمي أكثر شمولًا واستدامة.