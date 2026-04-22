بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. ندوة للتعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بدعم المشروعات الخضراء الذكية باعتبارها أحد أهم مسارات التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن هذه المشروعات تمثل مستقبل الاستثمار القائم على الابتكار، وتسهم في مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، إلى جانب الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان حقوق الأجيال القادمة.

وفي هذا السياق، شهد الدكتور شادى المشد – نائب محافظ البحيرة لقاء تعريفي موسع بقاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة بدمنهور، للإعلان عن فتح باب التقدم للدورة الرابعة من "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية".

جاء ذلك بحضور المهندسة ذكية رشاد مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، و علي دومة مدير فرع جهاز شئون البيئة بالبحيرة، وبمشاركة لفيف من أصحاب المشروعات والميسرات وممثلي الجهات المعنية.

تأتي المبادرة تأكيدًا على أهمية توطين الحلول المبتكرة للتعامل مع آثار تغير المناخ، ودعم المشروعات التي تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية، من خلال 6 فئات رئيسية تشمل:

المشروعات كبيرة الحجم، والمتوسطة، والصغيرة، والشركات الناشئة، ومشروعات المرأة وتغير المناخ والاستدامة، إلى جانب فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

وتوفر المبادرة حزمة من الفرص النوعية للمشاركين، تشمل التعاون مع عدد من الجهات التمويلية والمنظمات الأممية، إلى جانب عرض المشروعات الفائزة خلال المؤتمر الوطني للمبادرة، الذي يضم 18 مشروعًا بواقع 3 مشروعات من كل فئة، مع منح جوائز مالية للمراكز الثلاثة الأولى، فضلًا عن إتاحة فرص متميزة للمشاركة في عدد من المؤتمرات والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية، من بينها مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP31) المقرر عقده بتركيا خلال نوفمبر المقبل.

وأكد نائب المحافظ، على حرص المحافظة على دعم المبادرات الوطنية التي تستهدف تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتشجيع الأفكار الابتكارية والمشروعات الصديقة للبيئة، بما يسهم في التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن المبادرة تمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا لدعم الحلول المبتكرة التي تحقق الاستدامة البيئية وتحسن جودة الحياة، مؤكدًا أن إطلاق المرحلة الرابعة يأتي بالتنسيق الكامل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات الشريكة لاستكمال النجاحات التي تحققت خلال الدورات السابقة.

وتقدم اللجنة التنفيذية بالمحافظة كافة أوجه الدعم الفني والإداري للمتقدمين، مع ضرورة الالتزام بشروط التقديم ومعايير التقييم، والتركيز على جودة المشروعات واستدامتها ومدى تحقيقها لأثر تنموي وبيئي ملموس.

وتدعو محافظ البحيرة مختلف الجهات والأفراد إلى التقدم بمشروعاتهم، مؤكده أن محافظة البحيرة تستهدف تحقيق مراكز متقدمة خلال هذه الدورة، في ظل ما تمتلكه من نماذج واعدة في مجال المشروعات الذكية.

وشهد اللقاء نقاشًا مفتوحًا مع الحضور حول تصنيفات المشروعات وآليات التقديم، مع التأكيد على توافر قنوات تواصل مستمرة للرد على الاستفسارات الفنية وتقديم الدعم اللازم للمتقدمين.

وللتعرف على معايير وشروط التقديم وتسجيل المشروعات:

www.sgg.eg⁠