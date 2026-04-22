قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير بحكومة الاحتلال يحرض حكومة بيروت ضد الفصائل اللبنانية
وزير التخطيط يستعرض أمام النواب الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية
ضبط مسؤول بمصحة لعلاج الإدمان بعد وفاة نزيل وهروب آخرين بأكتوبر
النواب ينتهي من حسم مواد الإصدار بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
مشروع قانون أمام النواب لتغليظ عقوبة الاعتداء على الوالدين والتنمر عليهما
لأول مرة.. الإسماعيلية تحقق المركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه
مستشار رئيس الوزراء العراقي: واشنطن وطهران ترغبان في الجلوس على طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب
نيران الحرس الثوري تشعل «هرمز».. استهداف سفينة حاويات قبالة عُمان واحتجاز أخرى
وزير الطيران: رفع درجة الجاهزية والاستعداد بالمطارات والناقل الوطني لموسم الحج
وزير المالية: 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي و 7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية
وزير خارجية الاحتلال: حزب الله عدو مشترك لإسرائيل ولبنان
شاهد.. انهيار شوبير في وداع جثمان مجدي أبو فريخة بمسجد عوارة بطنطا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. ندوة للتعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

ساندي رضا

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بدعم المشروعات الخضراء الذكية باعتبارها أحد أهم مسارات التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن هذه المشروعات تمثل مستقبل الاستثمار القائم على الابتكار، وتسهم في مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، إلى جانب الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان حقوق الأجيال القادمة.

وفي هذا السياق، شهد الدكتور شادى المشد – نائب محافظ البحيرة لقاء تعريفي موسع بقاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة بدمنهور، للإعلان عن فتح باب التقدم للدورة الرابعة من "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية".

جاء ذلك بحضور المهندسة ذكية رشاد مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، و علي دومة مدير فرع جهاز شئون البيئة بالبحيرة، وبمشاركة لفيف من أصحاب المشروعات والميسرات وممثلي الجهات المعنية.

تأتي المبادرة تأكيدًا على أهمية توطين الحلول المبتكرة للتعامل مع آثار تغير المناخ، ودعم المشروعات التي تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية، من خلال 6 فئات رئيسية تشمل:

المشروعات كبيرة الحجم، والمتوسطة، والصغيرة، والشركات الناشئة، ومشروعات المرأة وتغير المناخ والاستدامة، إلى جانب فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

وتوفر المبادرة حزمة من الفرص النوعية للمشاركين، تشمل التعاون مع عدد من الجهات التمويلية والمنظمات الأممية، إلى جانب عرض المشروعات الفائزة خلال المؤتمر الوطني للمبادرة، الذي يضم 18 مشروعًا بواقع 3 مشروعات من كل فئة، مع منح جوائز مالية للمراكز الثلاثة الأولى، فضلًا عن إتاحة فرص متميزة للمشاركة في عدد من المؤتمرات والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية، من بينها مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP31) المقرر عقده بتركيا خلال نوفمبر المقبل.

وأكد نائب المحافظ، على حرص المحافظة على دعم المبادرات الوطنية التي تستهدف تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتشجيع الأفكار الابتكارية والمشروعات الصديقة للبيئة، بما يسهم في التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن المبادرة تمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا لدعم الحلول المبتكرة التي تحقق الاستدامة البيئية وتحسن جودة الحياة، مؤكدًا أن إطلاق المرحلة الرابعة يأتي بالتنسيق الكامل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات الشريكة لاستكمال النجاحات التي تحققت خلال الدورات السابقة.

وتقدم اللجنة التنفيذية بالمحافظة كافة أوجه الدعم الفني والإداري للمتقدمين، مع ضرورة الالتزام بشروط التقديم ومعايير التقييم، والتركيز على جودة المشروعات واستدامتها ومدى تحقيقها لأثر تنموي وبيئي ملموس.

وتدعو محافظ البحيرة مختلف الجهات والأفراد إلى التقدم بمشروعاتهم، مؤكده أن محافظة البحيرة تستهدف تحقيق مراكز متقدمة خلال هذه الدورة، في ظل ما تمتلكه من نماذج واعدة في مجال المشروعات الذكية.

وشهد اللقاء نقاشًا مفتوحًا مع الحضور حول تصنيفات المشروعات وآليات التقديم، مع التأكيد على توافر قنوات تواصل مستمرة للرد على الاستفسارات الفنية وتقديم الدعم اللازم للمتقدمين.
وللتعرف على معايير وشروط التقديم وتسجيل المشروعات:
 www.sgg.eg⁠

البحيرة ندوة توعية محافظة البحيرة المشروعات الذكية الخضراء

شهادات ادخار البنك الأهلي

بعد زيادة الفائدة على الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي .. احسب عائد الـ 100 ألف جنيه

حفل طلاب طنطا

القصة الكاملة | تداعيات «فيديو الرقص» المُثير للجدل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وهوية «بطل الواقعة»

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

وضع المصحف في السيارة

هل يجوز وضع المصحف في السيارة للحفظ والتبرّك؟.. الإفتاء: احذره بحالتين

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء الدراسة.. إلزام تلاميذ الإبتدائي"الضعاف" بالحضور في المدارس حتى نهاية أغسطس

دواجن وبيض

بعد ارتفاعها .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

مضيق هرمز

تحرك دولي عاجل .. بريطانيا وفرنسا تقودان تحالفًا عسكريًا لإعادة فتح مضيق هرمز

صورة أرشيفية

خبير اقتصادي يحسم الجدل: رفع عائد الشهادات مؤشر مهم .. ومصير الفائدة في «المركزي» يتوقف على هذه العوامل

ترشيحاتنا

توريد 2354 طن قمح.. الذهب الأصفر يتدفق بقوة في صوامع البحيرة

محافظ البحيرة

ضبط 11 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملة تفتيشية على المخابز البلدية بالبحيرة

المريض أحمد وشقيقه محمود خضر

40 عاما من الرعاية والصمت.. أحمد خضر يعيش طفولة لم تنتهي وأسرته تبحث عن معجزة طبية

بالصور

إطلالة كاجوال.. زوجة عماد متعب تخطف الانظار بظهورها

وزير الطيران: ندرس إنشاء مصنع لإنتاج وقود الطيران المستدام محليا

ملوثات لا تراها ولا تشمها.. هل الهواء داخل منزلك أخطر من الخارج؟

فيديو

لغز واقعة بنها

لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

المزيد