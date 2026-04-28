انطلاق أول أيام تدريب المنتسوري بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية

شهدت مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، أمس، انطلاق أولى فعاليات تدريب المنتسوري بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة ، وسط مشاركة متميزة من طلبة كلية التربية بجامعه قناة السويس – قسم رياض الأطفال، إلى جانب العاملين في مجال رياض الأطفال بمديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي.

و أوضحت أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة بالاسماعيلية أن هذا التدريب يأتي في إطار حرص المكتبة على دعم وتطوير مهارات الكوادر التربوية، وتعزيز تطبيق أحدث الأساليب التعليمية المعتمدة على تنمية قدرات الطفل بشكل متكامل، وفق منهج المنتسوري الذي يركز على التعلم الذاتي وتنمية الاستقلالية.

وشهد اليوم الأول تفاعلًا ملحوظًا من المشاركين، حيث تضمن البرنامج التدريبي عرضًا لأساسيات المنهج وتطبيقاته العملية داخل بيئة التعلم، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتحسين جودة العملية التعليمية في مرحلة الطفولة المبكرة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات التدريب خلال الأيام المقبلة، في إطار خطة متكاملة تستهدف تأهيل المشاركين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتطبيق المنهج بكفاءة داخل المؤسسات التعليمية.