"تخرج من عندنا"|مدارس المنيل القومية تنعي هاني شاكر: ترك بصمة خالدة

أصدرت مدارس المنيل القومية بيانا إعلاميا نعت خلاله ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير / هاني شاكر ، مؤكدة أنه أحد خريجيها



وقالت مدارس المنيل القومية : لقد ترك الفنان الكبير / هاني شاكر بصمة خالدة في الفن العربي ، ونسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجعل مثواه الجنة، وأن يغفر له ويعفو عنه… البقاء لله وحده، ولا نقول إلا ما يرضي الله…رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته

وكان قد رحل عن عالمنا الأحد الماضي الفنان هاني شاكر، عن عمر يناهز الـ 73 عاما، بعد صراع مع المرض ورحلة علاج في العاصمة الفرنسية باريس.

ومن المقرر أن يصل اليوم، الثلاثاء، جثمان الفنان الكبير الراحل هاني شاكر، إلى مطار القاهرة الدولي ، من باريس، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص العزاء إلى الشعب المصري ومحبي الفن الأصيل في وفاة الفنان هاني شاكر .

وقال الرئيس السيسي - في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - "بسم الله الرحمن الرحيم أتقدم بخالص العزاء إلى الشعب المصري ومحبي الفن الأصيل في وفاة الفنان هاني شاكر الذي اثرى الغناء بأعذب الإبداعات الفنية في جميع المناسبات الوطنية والاجتماعية والإنسانية بصوته المميز وادائه الراقي.

رحم الله الفقيد الكبير واسبغ على أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

ومن جانبه .. أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، حالة الحداد داخل النقابة العامة وجميع فروعها بالمحافظات والأقاليم، وذلك حدادًا على روح الفنان الراحل هاني شاكر.

ونشر مصطفى كامل، بيانًا عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، أكد خلاله أن يوم الأربعاء سيشهد إعلان الحداد الرسمي داخل نقابة المهن الموسيقية، تعبيرًا عن الحزن لرحيل هاني شاكر، الذي يعد واحدًا من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

وجاء القرار عقب حالة الحزن الكبيرة التي سيطرت على الوسط الفني ومحبي الفنان الراحل بعد إعلان وفاته، حيث حرص عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة على نعيه بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الفنان هاني شاكر يعاني في أيامه الأخيرة من التهابات القولون، التي وصلت لمرحلة النزيف وأجرى على إثرها عملية جراحية لاستئصاله في مصر، قبل أن يسافر إلى فرنسا لاستكمال العلاج.