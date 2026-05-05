ميادة الحناوي تودع أمير الغناء العربي بكلمات مؤثرة.. صاحب الحضور الراقي والكلمة الطيبة

نعت النجمة السورية الكبيرة ميادة الحناوي الفنان الراحل هاني شاكر الذي رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة بعد صراع مع المرض، معربة عن حزنها الشديد لفقدان أحد أبرز رموز الغناء العربي.

وكتبت ميادة الحناوي، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”: «ببالغ الحزن والأسى، وبقلبٍ يملؤه الألم، أتقدم بأصدق مشاعر الحزن لرحيل أخي وصديقي الفنان الكبير هاني شاكر، أمير الغناء العربي، وصاحب المسيرة الفنية الراقية التي ستبقى خالدة في وجدان محبيه».

وأضافت: «جمعتني به ذكريات فنية وإنسانية غالية، وكان دائمًا مثالًا للفنان الأصيل والإنسان النبيل، صاحب الحضور الراقي والكلمة الطيبة».

واختتمت رسالتها قائلة: «رحم الله الغالي هاني شاكر، وأسكنه فسيح جناته، وألهم عائلته الكريمة وجمهوره ومحبيه الصبر والسلوان».

يُذكر أن هاني شاكر كان قد رحل بعد مسيرة فنية طويلة، ترك خلالها إرثًا كبيرًا من الأعمال الغنائية التي رسخت مكانته كأحد أهم الأصوات في تاريخ الغناء العربي، وحمل لقب “أمير الغناء العربي”.