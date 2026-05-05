قبل رحيله.. هاني شاكر يختار هذا الفنان لتقديم سيرته الذاتية

دقائق تفصلنا عن وصول جثمان الفنان الكبير هاني شاكر الي مطار القاهرة، بعدما رحل عن عالمنا في باريس، حيث كان يتلقي العلاج هناك.

وكشف الفنان الراحل في لقاء تليفزيوني عن الفنان الذي يمكنه تقديم سيرته الذاتية في عمل فني، حيث أختار الفنان تامر حسني، لانه يجيد الغناء والتمثيل معًا .

توفي يوم الاحد الماضي، الفنان الكبير هاني شاكر عن عمر يناهز 73 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ويُعد هاني شاكر، أو «أمير الغناء العربي» كما يُلقب، واحدًا من أهم الفنانين في تاريخ الغناء المصري.

وعلى الرغم من نجاحه الكبير في مجال الغناء، فإن الفنان الراحل قدّم نفسه كممثل في عدد من الأعمال، نستعرضها في السطور التالية:

أعماله في السينما والمسرح

قدّم هاني شاكر بطولة أربعة أفلام سينمائية، هي:

• فيلم «هذا أحبه وهذا أريده» عام 1975، أمام نورا وحمدي حافظ.

• فيلم «عايشين للحب» بطولة نيللي، وإخراج أحمد ضياء الدين.

• فيلم «عندما يغني الحب» أمام عادل إمام وصفاء أبو السعود، وإخراج نيازي مصطفى.

• والفيلم الرابع هو «سيد درويش».

وعلى خشبة المسرح قدّم تجربتين، هما:

• مسرحية «سندريلا والمداح» بطولة نيللي وحسن حسني ومحمد نجم، ومن تأليف بهجت قمر، وإخراج حسن الشامي.

• مسرحية «مصر بلدنا»