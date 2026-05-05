الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

وزيرة الثقافة ومحافظ مطروح يتفقدان قصر الثقافة وعددا من الفعاليات الثقافية والتراثية

أحمد البهى

استقبل اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، الأستاذة الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، خلال زيارتها للمحافظة، بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، والأستاذ هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة

واستهلت الوزيرة والمحافظ الجولة بتفقد أعمال الصيانة الجارية بقصر ثقافة مطروح، حيث شملت الزيارة المسرح والقاعات والأجنحة والاستراحات، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير، والتنسيق لنقل العاملين مؤقتًا إلى مكتبة مصر العامة لحين الانتهاء من الصيانة.

كما تفقدت الوزيرة والمحافظ مكتبة مصر العامة بمطروح، حيث كان في استقبالهما أطفال واحة سيوة بالزي السيوي، وقدموا فقرات شعرية واستعراضية مميزة لفرقة الفنون الشعبية للأطفال.

وتضمنت الجولة زيارة متحف التراث، بحضور شعراء نادي أدب البادية ورئيس لجنة التراث بالمحافظة، حيث تم الاستماع إلى قصائد شعرية والتعرف على مكونات التراث البدوي التي تعكس طبيعة الحياة في مطروح والصحراء الغربية.

وشملت الجولة أيضًا تفقد معرض للفنون التشكيلية، وورشة لذوي الهمم، ومعرض المنتجات البدوية، مع التأكيد على أهمية تحسين آليات التسويق وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذه المنتجات.

كما تفقدا مكتبة الطفل والكبار، وشهدا عرضًا مسرحيًا لشريحة الطفل داخل قصر ثقافة الطفل بمطروح، في إطار دعم الأنشطة الثقافية والفنية الموجهة للنشء.

وعقدت وزيرة الثقافة ومحافظ مطروح لقاءً موسعًا بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء العمد والمشايخ والقيادات التنفيذية، أعقبه التوجه إلى القاعة الكبرى لمشاهدة فيلم تسجيلي عن معالم المحافظة، إلى جانب فقرة غنائية لفرقة كورال الأطفال تضمنت مجموعة من الأغاني الوطنية.

واختتمت الزيارة بجولة بمدينة مرسى مطروح، شملت تفقد كورنيش المدينة بعد أعمال التطوير، حيث أشادت وزيرة الثقافة بجهود الدولة في تنمية المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية.

