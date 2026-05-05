كورال ذوى القدرات ومواهب البيانو بأوبرا دمنهور

تقيم دار الأوبرا المصرية حفلا للواعدين بمركز تنمية المواهب بأوبرا الأسكندرية ودمنهور فصلى كورال ذوى القدرات الخاصة تدريب وقيادة ميرفت فريد همام والبيانو تدريب عمر فاروق بإشراف فنى الدكتورة هدى حسنى وذلك فى السابعة مساء الخميس 7 مايو على مسرح أوبرا دمنهور .

تضم فقرة فصل كورال ذوى القدرات الخاصة مجموعة من الأعمال الغنائية العربية الشهيرة منها غنى لى شوى شوى، الحلو فى الفراندا، ليلة امبارح، الدنيا ريشة فى هوا، لما القلب يدق، مع أنه خشب، عينى بترف، الحلوة دى، صغيرة على الحب، لولا الملامة، لو مش هتحلم معايا، نقابل ناس، دقوا الشماسى، حلوين من يومنا، عطشان يا اسمرانى، شكرا، مركب ورق، كان يا ما كان، عيناك ليال صيفية، ميدلى عفاف راضى .. آداء هند أنور، رقية أحمد، محمد شتا، معز على، دينا محمد، أحمد الفوال، آمنة محمد، نور حسن، منة محمد، أروى ثروت، فاطمة محمد، مها محمد، محمد سعيد، شوكت إبراهيم، محمد عبد المقصود، حسن نبيل، أحمد ناجى، آية سعيد، هبة أحمد، مارينا يعقوب، مريم طارق، جاسمين طارق، جنة يوسف.

وتشمل فقرة فصل البيانو مختارات من المعزوفات الغربية والعربية لكبار المؤلفين العالميين منهم كليمنتى، عمر خيرت، سكوت جوبلن، الأخوين رحبانى، يوليوس فوتشيك .. أداء كيرولس أمير، جنا علاء، ياسمين أحمد، مايا هانى، أسيل أسامة، ماريا مينا، فريدة وليد، مروان أسامة، آيتن أسامة .

يُعد الحفل تأكيدا لرسالة دار الأوبرا الهادفة إلى دعم الواعدين واستثمار طاقاتهم الإبداعية إلى جانب إتاحة الفرصة للمتميزين للتعبير عن أنفسهم وإثبات أن الفن أحد الوسائل الفاعلة لتحقيق الذات .