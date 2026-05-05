نقابة الموسيقيين تعلن الحداد غدا على روح هاني شاكر

أعلن مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، تعليق العمل بالنقابة العامة وكافة فروعها في المحافظات غدًا الأربعاء، حدادًا على روح الفنان الراحل هاني شاكر.



وأوضح مصطفى كامل في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أن قرار الحداد يشمل جميع مقار النقابة على مستوى الجمهورية.



وفي سياق متصل، من المقرر تشييع جنازة الفنان الراحل غدًا الأربعاء الموافق 6 مايو، عقب صلاة الظهر من مسجد أبو شقة داخل كمبوند بالم هيلز بمنطقة الشيخ زايد، على أن يُوارى جثمانه الثرى بمقابر العائلة بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر.



وينتظر أن يصل جثمان المطرب الراحل خلال دقائق قادما من باريس، حيث كان يتلقي العلاج هناك.



وكشف الفنان الراحل في لقاء تليفزيوني عن الفنان الذي يمكنه تقديم سيرته الذاتية في عمل فني، حيث أختار الفنان تامر حسني، لانه يجيد الغناء والتمثيل معًا .