العداد الكودي.. بكري: إذا كان العقار مخالفًا فما ذنب صاحب الشقة؟

قال الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، إن الجميع قدّر موقف وزير الكهرباء والحكومة بعد توفير العدادات الكودية للكهرباء، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت بهدف تقليل سرقات التيار الكهربائي.

وأضاف مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، أن العدادات الكودية تم تحويلها إلى أعلى شريحة، وهو ما يخالف ما تم الاتفاق عليه، متسائلًا عن الضوابط والمعايير التي وضعتها الدولة للمخالفين.

وأشار إلى أن تحويل العداد الكودي إلى أعلى شريحة يترتب عليه تداعيات كبيرة، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن أكد في تصريحات واضحة أن كل صاحب حق يجب أن يحصل على حقه، وأن المواطنين يعانون من هذه الأزمة.

وتابع: «إذا كان العقار مخالفًا، فما ذنب صاحب الشقة؟»، مؤكدًا أنه التقى وزير الكهرباء، الذي شدد على أن أي مواطن يعاني من مشكلة يمكنه التقدم بها وسيتم حلها فورًا.

وتوقع مصطفى بكري التوصل إلى حل لهذه الأزمة خلال الفترة القريبة المقبلة.