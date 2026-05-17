متابعة انتظام العمل بالمركز التكنولوجي بحي الدقي وحملة لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي الدقي للوقوف على نسبة الإنجاز وسير العمل الخاص بإجراءات التصالح على مخالفات البناء والخدمات اليومية المقدمة للمواطنين مشددًا على سرعة الانتهاء من طلبات وخدمات المواطنين و الاطلاع على الطلبات التي تم إنجازها للمواطنين طبقًا للقانون.

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

كما تم متابعة نتائج الحملة المكبرة التي شملت شوارع التحرير، الدقي، المساحة، وميدان المساحة والشوارع المحيطة، حتى كوبري ثروت بمنطقة بين السرايات.

وأسفرت عن إزالة كافة المعوقات بالطريق من بلدورات وأقماع وسدادات تعيق حركة مرور المواطنين والسيارات ومراجعة تراخيص الأكشاك ومصادرة الاستاندات الموجودة خارج نطاق الترخيص والتي تعيق المارة بالإضافة إلى إزالة الباعة الجائلين بتلك الشوارع وخاصة شارع ثروت بمنطقة بين السرايات، وغلق عدد من الكافتيريات غير المرخصة.

كما تم التكليف بالاهتمام بالزراعات وخاصة الجزيرة الوسطى بشارع التحرير وتحسين كفاءة شارع ايران .

رافق رئيس المدينة نواب رئيس حي الدقي ونواب رئيس هيئة النظافة والتجميل، ومدير إشغالات الحي ومسؤول النظافة بالحي.