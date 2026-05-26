مدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر يعلن انعقاد غرف الطوارئ بالفرع وكافة المستشفيات

عقد الدكتور أحمد صبري الملاح، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، اجتماع غرفة الطوارئ بفرع الهيئة، بحضور مديري الإدارات المختلفة، وذلك لمتابعة جاهزية المنشآت الصحية وخطط التأمين الطبي والطوارئ خلال أيام العيد.

وأكد “الملاح” انعقاد غرف الطوارئ على مدار الساعة بفرع الهيئة وكافة المستشفيات التابعة بمحافظة الأقصر، لضمان المتابعة اللحظية لسير العمل والتعامل الفوري مع أي مستجدات أو حالات طارئة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وخلال الاجتماع، تابع مدير الفرع انتظام الاستعدادات الجارية داخل المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، مشددًا على أهمية الجاهزية الكاملة والتنسيق المستمر بين كافة الإدارات لضمان تقديم أفضل خدمة صحية للمنتفعين على مدار الساعة.

كما شدد على تكثيف المرور الميداني على المنشآت الصحية، ومراجعة جاهزية أقسام الطوارئ والرعايات المركزة والحضانات والمعامل والأشعة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بكميات كافية، إلى جانب الالتزام الكامل بجداول النوبتجيات والانتشار الطبي والإداري خلال أيام العيد.

وأشار إلى رفع درجة التنسيق مع هيئة الإسعاف وغرف الطوارئ بالمحافظة، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، مع استمرار جاهزية فرق الصيانة والدعم الفني للتعامل مع أي أعطال طارئة داخل المنشآت الصحية بما يضمن استمرار تقديم الخدمة الطبية بكفاءة وجودة.

وأكد مدير الفرع استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة داخل كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالأقصر، تنفيذًا لرؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية في توفير رعاية صحية متكاملة وآمنة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.