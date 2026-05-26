محافظ الأقصر يستقبل وفد مطرانية الأقباط الكاثوليك لتقديم التهنئة بـعيد الأضحى

استقبل المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اليوم "الثلاثاء"، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد من مطرانية الأقباط الكاثوليك بالأقصر ، حيث ضم الوفد الأب ماركو ناجي ، والأباء يوسف شحاته الفرنسيسكاني ، ويوحنا معطي ، وذلك لتقديم التهنئة لمحافظ الأقصر والقيادات التنفيذية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور على الشرابي رئيس مدينة الأقصر، ونقل الوفد تحيات الأنبا عمانوئيل مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر ، والذى حالت ظروف سفره خارج البلاد دون الحضور وتقديم التهنئة لمحافظ الأقصر ، وأكد الوفد أن الأعياد مناسبات طيبة لتعزيز علاقات المحبة والإخاء بين شركاء الوطن، متمنيا لمصر والمصريين دوام الأمن والاستقرار.

من جانبه، أشاد محافظ الأقصر بالترابط الوطيد، والعلاقات الصلبة، التي تميز الشعب المصري على مر العصور، والمودة، والتآخي بين الأفراد، وهذه المناسبات، والزيارات المتبادلة خير دليل على ذلك.