رفع درجة الطوارئ بمحطات المياه والصرف الصحي بالأقصر استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، وذلك لضمان انتظام تقديم الخدمات للمواطنين والتعامل الفوري مع أي أعطال أو شكاوى طارئة خلال فترة العيد.

وشددت الشركة على جاهزية فرق الطوارئ والتشغيل والصيانة على مدار الساعة مع الدفع بجميع المعدات والسيارات الخاصة بالمياه والكسح والنافوري لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وفي هذا السياق، تابع المهندس محمد فوزي محمود، نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة ومدير عام الصرف الصحي ومحمود موسى، سكرتير عام مكتب رئيس مجلس الإدارة، تنفيذ توجيهات اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، بشأن المرور الميداني على محطات المياه والصرف الصحي والإدارات الخارجية للتأكد من انتظام العمل ورفع درجة الجاهزية الكاملة قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وشملت الجولة التفقدية محطة مياه الطود المدمجة، حيث تمت متابعة أعمال التشغيل والصيانة والتأكد من انتظام ضخ المياه بالكفاءة المطلوبة مع مراجعة خطط الطوارئ والتأكيد على تواجد فرق العمل الفنية والهندسية بكامل جاهزيتها للتعامل السريع مع أي أعطال مفاجئة.

كما تم توجيه العاملين بضرورة المتابعة المستمرة على مدار اليوم والالتزام بخطط التشغيل والصيانة الوقائية بما يضمن استمرار تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بصورة منتظمة خلال أيام العيد.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر استمرار المتابعة الميدانية لجميع المحطات والشبكات بمختلف أنحاء المحافظة مع تكثيف أعمال المتابعة والتأمين الفني لضمان استقرار الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.