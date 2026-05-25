حملة موسعة لتعقيم وتطهير المساجد والساحات استعدادًا لصلاة عيد الأضحى بالأقصر

بدأت مديرية أوقاف الأقصر، اليوم الإثنين ، حملة موسعة لتعقيم وتطهير المساجد والساحات المعتمدة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن الاستعدادات المكثفة لاستقبال المصلين وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الشعائر في أجواء آمنة وصحية.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبمتابعة الدكتور السيد حسين عبدالباري رئيس القطاع الديني، وتعليمات فضيلة الشيخ علي صديق أمير مدير مديرية أوقاف الأقصر، وفضيلة الشيخ الطيب محمد حسان وكيل المديرية ومسئول الدعوة الإلكترونية، وفضيلة الشيخ سيد محمود جاد الرب مدير الدعوة.

وشملت أعمال الحملة تكثيف جهود النظافة والتطهير داخل المساجد والساحات المخصصة لصلاة العيد، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التابعة للمديرية، لضمان توفير بيئة آمنة ومهيأة لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكدت قيادات المديرية أن حملات التعقيم والتطهير مستمرة بشكل يومي ضمن خطة متكاملة تستهدف الحفاظ على الصحة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمصلين في مختلف مراكز ومدن المحافظة.