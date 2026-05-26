بمناسبة اليوم العالمي للتمريض.. «أورام الأقصر» تكرم أطقم التمريض بالمستشفي

نظمت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، احتفالية لتكريم الكوادر التمريضية المتميزة بالاقسام الداخلية، وبحضور قيادات المستشفى ورؤساء الأقسام الطبية والتمريضية، وذلك تزامناً مع احتفالات اليوم العالمي للتمريض.

جاء هذا التكريم تقديراً للجهود الاستثنائية التي يبذلها طاقم التمريض في تقديم رعاية صحية فائقة الجودة، ودورهم الإنساني النبيل في دعم ومساندة مرضى الأورام طوال رحلتهم العلاجية داخل الأقسام الداخلية للمستشفى.

وأوضحت «أسماء مبارك» نائب المدير التنفيذي لقطاع التمريض والتدريب، أن حفل التكريم شهد منح الممرضين والممرضات المتميزين شهادات تقدير وجوائز رمزية تكريماً لجهودهم وانضباطهم في العمل، حيث عبر رؤساء الأقسام عن فخرهم بالمستوى المهني المتقدم والالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى التي أظهرها المكرمون.

وأضافت نائب المدير التنفيذي لقطاع التمريض والتدريب، أن هذا التكريم يأتي في إطار المستشفي المستمر على خلق بيئة عمل محفزة، ورفع الروح المعنوية للعاملين، وتشجيع التنافس الإيجابي الذي ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمة المقدمة للمرضى.

وأكدت «أسماء مبارك» خلال الحفل أن التمريض يعد الركيزة الأساسية والعمود الفقري لنجاح المنظومة العلاجية داخل المستشفى، حيث أبدى المكرمون سعادتهم البالغة بهذه اللفتة الطيبة، مؤكدين تجديد عهدهم على مواصلة العمل بكل إخلاص وتفانٍ لخدمة المرضى والتخفيف من آلامهم.

من جانبه أوضح «محمود فؤاد» الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أنه لا تقتصر الرعاية التمريضية في بالمستشفي على تقديم الخدمات الطبية فحسب، بل هي رسالة إنسانية تتطلب مهارات استثنائية في الصبر والعطاء، وتتضاعف أهميتها مع مرضى الأورام الذين يحتاجون إلى رعاية نفسية متكاملة توازن جانبهم العلاجي.

يُذكر أن مستشفى شفاء الأورام بالأقصر يحرص بشكل دوري على تنظيم مثل هذه الفعاليات لتكريم المتميزين في مختلف الأقسام، مما يساهم في الحفاظ على المكانة الرائدة للمستشفى كأحد أبرز الصروح الطبية لعلاج الأورام في صعيد مصر