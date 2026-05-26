قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحتفال وهمي.. واقعة طريفة في تتويج ريفيرز يونايتد النيجيري بلقب الدوري|صور
خطبة عرفة.. الحذيفي يدعو إلى التقوى ووحدة المسلمين والتمسك بالتوحيد في أعظم المشاهد.. لا شعارات سياسية أو نداءات حزبية بالحج
مجموعة مصر.. فيفا يتمسك بإقامة مباريات إيران في أمريكا رغم أزمة التأشيرات
استعدادا لـ المونديال.. طاقم حكام جزائري لإدارة ودية مصر وروسيا
توغلات إسرائيلية و100 غارة.. وتصدٍ قوي من حزب الله في جنوب لبنان
ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والأختام الحكومية بالإسكندرية
"الحج السعودية" تعلن اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات
كنت بهزر.. القبض على سائق نقل ثقيل يرقص أثناء القيادة في البدرشين
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك
إيران تعدم شخص بتهمة العمالة والتخابر مع إسرائيل
مونديال 2026.. منتخب السعودية يصل أمريكا استعدادًا للمشاركة بكأس العالم
انخفاضات مفاجئة في أسعار السلع اليوم .. وتراجع كبير في أسعار المكرونة وزيوت الطعام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غدًا.. جمعية الأورمان تبدأ نحر الأضاحى عقب صلاة العيد بالأقصر

غدًا .. البدء فى نحر الأضاحى عقب صلاة العيد بالأقصر
غدًا .. البدء فى نحر الأضاحى عقب صلاة العيد بالأقصر
شمس يونس

 تبدأ جمعية الأورمان، غدًا الأربعاء، صباحًا أول أيام عيد الأضحى المبارك، نحر (50) عجل بلدى داخل مجزر الحبيل بمركز الأقصر المعتمد من وزارة الزراعة، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق محمد، وكيل وزارة الطب البيطرى بالاقصر.

وأكد جمعة فرج الله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالاقصر، انه سيتم نحر اللحوم البلدية غدًا عقب صلاة العيد وحتى عصر أخر أيام التشريق بمجازر الحبيل بمركز الأقصر، والدير بمركز اسنا، ومجزر ارمنت بحاجر ابو ضغار، وسيتم توزيعها طازجة على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة الاقصر. 

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن لحوم الاضاحى البلدية التى يتم توزيعها في محافظة الاقصر تتم اختيار رؤوس الماشية المراد نحرها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية وسوف يتم النحر والتشفيه والتعبئة تحت إشراف الأطباء البيطريين.

وأشار شعبان إلى أن  الجمعية تقوم صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بنحر رؤوس المواشي المستوردة ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها الى مصر وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية، وكذلك تحت اشراف المراكز الاسلامية فى البلاد المستورد منها اللحوم، وذلك ضمن مشروع "صك الاضحية" الذى تطلقه الجمعية  .

واوضح شعبان ان ما يتم نحره هذا العام 2026 عدد (2000) عجل بلدى ومليون كيلو لحوم مستوردة لهذا العام  على غير القادرين في قرى ونجوع ومدن محافظات الجمهورية المختلفة وبخاصة القرى الأكثر احتياجاً والمناطق النائية الأولى بالرعاية، وأن حصة محافظة الاقصر (50) عجل بلدى، و(50) ألف كيلو لحوم توزع على القرى والنجوع بجميع مراكز المحافظة .

يذكر أن جمعية الاورمان قد استفتت دار الافتاء المصرية فى مشروع صك الاضحية وجميع خطواته وشرعية نحر الاضاحى خارج بلد المضحى وتوزيعها بعد انتهاء أيام عيد الاضحى واجازت دار الافتاء مشروع صك الاضحية واعتبرته من السنة الحسنة واجازت جميع ما استفتت عليه الاورمان حول هذا الموضع.

الاقصر اخبار الاقصر جمعية الاورمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سورة تقرأ يوم عرفة

أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

بدأ يوم عرفة 2026 الآن.. اغتنمه بأفضل 100 دعاء مستجاب.. و10 أعمال تدخلك الجنة

تهنئة عيد الاضحى 2026

تهنئة عيد الاضحى 2026 مكتوبة .. أجمل 400 معايدة ورسائل وتهاني للأصدقاء والأحبة

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

الدعاء يوم عرفة

متى يبدأ الدعاء يوم عرفة ومتى ينتهي؟.. الآن ويستجاب في 7 أوقات

الدواجن

قبل العيد بساعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

دعاء النبي يوم عرفة .. 40 كلمة جامعة للخيرات رددها الرسول لا تتركها حتى المغرب

جبل عرفات

قصة جبل عرفات ولماذا يقف عليه الحجاج وسبب تسميته بهذا الاسم؟ معلومات تهمك

ترشيحاتنا

الشيخ علي الحذيفي

ننشر نص خطبة عرفة من مسجد نمرة للشيخ علي الخذيفي

أفضل سورة تقرأ في يوم عرفة

أفضل سورة تقرأ في يوم عرفة 2026 .. رددها الآن تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

مؤنسات الحرم المكي

مؤنسات الحرم يوم عرفة.. ماذا يفعلن في الكعبة مرتديات ملابس سواد؟ حارسات البيت الحرام

بالصور

علامات فساد اللحمة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى

علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى
علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى
علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى

كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى

كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى
كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى
كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى

بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟

بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟
بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟
بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟

الشرقية تتصدر الجمهورية في المبادرات الرئاسية للأورام السرطانية ودعم صحة المرأة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد