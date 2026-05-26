غدًا.. جمعية الأورمان تبدأ نحر الأضاحى عقب صلاة العيد بالأقصر

تبدأ جمعية الأورمان، غدًا الأربعاء، صباحًا أول أيام عيد الأضحى المبارك، نحر (50) عجل بلدى داخل مجزر الحبيل بمركز الأقصر المعتمد من وزارة الزراعة، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق محمد، وكيل وزارة الطب البيطرى بالاقصر.

وأكد جمعة فرج الله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالاقصر، انه سيتم نحر اللحوم البلدية غدًا عقب صلاة العيد وحتى عصر أخر أيام التشريق بمجازر الحبيل بمركز الأقصر، والدير بمركز اسنا، ومجزر ارمنت بحاجر ابو ضغار، وسيتم توزيعها طازجة على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة الاقصر.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن لحوم الاضاحى البلدية التى يتم توزيعها في محافظة الاقصر تتم اختيار رؤوس الماشية المراد نحرها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية وسوف يتم النحر والتشفيه والتعبئة تحت إشراف الأطباء البيطريين.

وأشار شعبان إلى أن الجمعية تقوم صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بنحر رؤوس المواشي المستوردة ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها الى مصر وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية، وكذلك تحت اشراف المراكز الاسلامية فى البلاد المستورد منها اللحوم، وذلك ضمن مشروع "صك الاضحية" الذى تطلقه الجمعية .

واوضح شعبان ان ما يتم نحره هذا العام 2026 عدد (2000) عجل بلدى ومليون كيلو لحوم مستوردة لهذا العام على غير القادرين في قرى ونجوع ومدن محافظات الجمهورية المختلفة وبخاصة القرى الأكثر احتياجاً والمناطق النائية الأولى بالرعاية، وأن حصة محافظة الاقصر (50) عجل بلدى، و(50) ألف كيلو لحوم توزع على القرى والنجوع بجميع مراكز المحافظة .

يذكر أن جمعية الاورمان قد استفتت دار الافتاء المصرية فى مشروع صك الاضحية وجميع خطواته وشرعية نحر الاضاحى خارج بلد المضحى وتوزيعها بعد انتهاء أيام عيد الاضحى واجازت دار الافتاء مشروع صك الاضحية واعتبرته من السنة الحسنة واجازت جميع ما استفتت عليه الاورمان حول هذا الموضع.