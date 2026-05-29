أنشطة فنية وترفيهية بدور رعاية كبار السن احتفالًا بعيد الأضحى المبارك

شهدت دور رعاية كبار السن على مستوى محافظات الجمهورية تنظيم عدد من الفعاليات والاحتفالات المتنوعة، بهدف توفير أجواء احتفالية وإدخال البهجة والسرور على كبار السن ، وتعزيز دمجهم فى المجتمع .

تضمنت الاحتفالات تنفيذ برامج ترفيهية وفقرات فنية وثقافية متنوعة، إلى جانب توزيع الهدايا والحلوى ، بمشاركة فرق العمل والمتطوعين ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار الحرص على ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي وتقديم الرعاية المتكاملة للمسنين.

وتأتي هذه الجهود في ضوء استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي الرامية إلى تطوير منظومة رعاية المسنين، وتوفير بيئة آمنة وداعمة نفسيًا واجتماعيًا لهم ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بملف كبار السن وتحسين جودة حياتهم.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم خدمات رعاية شاملة للمسنين من خلال 184 دار رعاية بـ 22 محافظة، وأندية مسنين،و فرق رعاية متنقلة، ومبادرات صحية بالتعاون مع وزارة الصحة.

وجديرا بالذكر ان الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت بتكثيف المتابعة الميدانية لدور الرعاية خلال فترة العيد، والتأكد من توفير أفضل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء،