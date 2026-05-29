صناع الخير توزع كراتين مواد غذائية مع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية

وزعت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، العديد من كراتين المواد الغذائية مع لحوم الأضاحي، على الأسر الأولى بالرعاية، في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وفق قاعدة بيانات مُحددة بدقة تستهدف الوصول لأبعد القرى.

وبدأت المؤسسة توزيع كراتين المواد الغذائية مع لحوم الأضاحي، على الأسر الأولى بالرعاية في محافظات الوجهين البحري والقبلي منها الغربية والبحيرة والشرقية والفيوم والمنوفية وأسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والوادي الجديد، اعتباراً من أول أيام عيد الأضحى المُبارك، على أن تستمر تلك الجهود حتى آخر أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار جهود المؤسسة لتعزيز التكافل الاجتماعي.

وتأتي هذه الجهود، في إطار حرص مؤسسة صناع الخير للتنمية، على تعزيز التكافل الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وأيضاً دعم الأسر الأكثر احتياجاً في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

يُذكر أن المؤسسة، بدأت أمس في ذبح الأضاحي وتعبئة وتغليف اللحوم وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في العديد من المحافظات.