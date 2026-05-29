الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ الشرقية يشيد بدور الجمعيات الأهلية في دعم الأسر الأولى بالرعاية خلال عيد الأضحى

محمد الطحاوي

ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم الأسر الأولى بالرعاية، مؤكداً أن التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات العمل الأهلي يعكس روح التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع، خاصة خلال المناسبات الدينية، مشيداً بجهود جمعية الأورمان في تنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية والتنموية داخل المحافظة.

أشار المحافظ إلي أن مديرية التضامن الاجتماعي تولي اهتماماً كبيراً بدعم جهود مؤسسات المجتمع المدني، لافتاً إلى أن حملة صك الأضحية التي تنفذها جمعية الأورمان  تعد من الحملات والمبادرات التي تسهم في إدخال البهجة على الأسر المستحقة من خلال توفير اللحوم للأسر الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وذلك في إطار التعاون المستمر بين المديرية والمؤسسات الأهلية لتحقيق مظلة حماية اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وأكد محمود أبو السعود مدير جمعية الأورمان فرع الشرقية أنه تم ذبـ ح اليوم ( ١٥) رأس ماشية استفاد منها (٢٧٥٠ أسرة) بمراكز ومدن ابو كبير وصان الحجر في ثالث ايام العيد، لافتاً إلى أن أعمال الذبح تتم داخل مجزر الأبراهيمية  علي مدار أيام العيد الأربعه، وفقاً للضوابط الشرعية والصحية والبيطرية، لتوزيعها على الأسر المستحقة والأكثر احتياجاً بمختلف مراكز المحافظة، لدعم التكافل الإجتماعي والوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.

أضاف مدير فرع الجمعية أن إجمالي ما تم ذبحه علي مدار ثلاث ايام العيد بلغ (٤٠ ) رأس ماشية استفاد منها ما يقرب من ( ٧ آلاف) أسرة، وذلك ضمن حملة "صك الأضحية ٢٠٢٦" التي أطلقتها جمعية الأورمان تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٦م، لذبح وتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقين داخل المحافظة لافتاً إلى أنه من المقرر ذبح (١٠) رؤوس ماشية غداً في رابع أيام العيد ، ليصل إجمالي ما تم ذبحه من الأضاحي (٥٠) رأس ماشية مع آخر أيام عيد الأضحى المبارك لرفع العبء على الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة.

