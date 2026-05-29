الشرقية.. نحر 749 أضحية بالمجان في المجازر الحكومية المعتمدة

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الطب البيطري على مدار أيام عيد الأضحي المبارك من خلال الإشراف علي أعمال ذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان داخل المجازر الحكومية المعتمدة، لمجابهة ظاهرة الذبح بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر وذلك حفاظاً على سلامة لحوم الأضاحي وعدم تلوث البيئة ، وتوقيع غرامات علي المخالفين، فضلاً عن تكثيف التفتيش على محلات الجزارة ومحلات بيع وحفظ وتداول اللحوم بالإشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

أشار محافظ الشرقية إلى أن قرار فتح المجازر الحكومية مجاناً يأتي في إطار حرص الدولة على منع الذبح العشوائي بالشوارع، حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية تتابع الموقف ميدانياً على مدار اليوم للتأكد من انتظام العمل وتقديم أفضل مستوى من الخدمات لأهالي المحافظة.

وفى هذا الإطار، تواصل الفرق الطبية بمديرية الطب البيطري في ثالث أيام عيد الأضحي المبارك المرور على المجازر الحكومية لمتابعة انتظام سير العمل بها و إستقبال وذبح أضاحي المواطنين بالمجان وذلك بالتعاون بين إدارات المجازر والتفتيش على اللحوم والارشاد بالمديرية لتوقيع الكشف على الأضاحي قبل وبعد أعمال الذبح و الاستضافة لحين إنتهاء أعمال الذبح والتجهيز وتعبئة اللحوم الخاصة بالجمعيات الأهلية مثل حياة كريمة والأورمان وتحيا مصر لتوزيعها علي الأسر المستحقة.

وقد شهدت المجازر ذبح (٧٤٩) أضحية داخل المجازر الحكومية بالمجان على مدار أيام عيد الأضحى ليصل إجمالى عدد رؤوس الماشية التى تم ذبحها على مدار اليوم الأول و الثاني من العيد (٣٠٠٩) أضحية ،فضلاً عن تفعيل غرفة العمليات المركزية بمديرية الطب البيطري والفرعية بالإدارات الخارجية التابعة للمديرية بالمراكز المختلفة داخل المحافظة لتلقي الشكاوي وتفعيل بروتوكول التعاون مع جهاز شئون البيئة لضبط حالات الذبح خارج المجازر المخصصة لذلك مما يتسبب في تلوث اللحوم والبيئة بمخلفات الأضاحي للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

دعا محافظ الشرقية المواطنين إلى الإلتزام بذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية المعتمدة، والتي تستقبل الأضاحي مجاناً طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أن المحافظة وفّرت ١٦ مجزراً بمختلف المراكز والمدن لتقديم الخدمة للمواطنين بصورة آمنة وحضارية، مشدداً على أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي محاولات للذبح في الشوارع أو الأماكن العامة، حفاظاً على الصحة العامة والبيئة والمظهر الحضاري للمحافظة.