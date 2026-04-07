رئيسة القومي الأمومة تزور مركز فيس للكفالة وتشيد بدوره في رعاية الأطفال داخل أسر بديلة

رئيسة "القومي للطفولة والأمومة" تزور مركز فيس للكفالة وتشيد بدوره في رعاية ودمج الأطفال داخل أسر بديلة
رئيسة "القومي للطفولة والأمومة" تزور مركز فيس للكفالة وتشيد بدوره في رعاية ودمج الأطفال داخل أسر بديلة
أمل مجدى

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتوسيع مظلة الأسر البديلة، بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، ويوفر لهم بيئة آمنة ومستقرة تدعم نموهم السليم.

جاء ذلك خلال زيارة قامت بها رئيسة المجلس إلى مركز فيس للكفالة، برفقة دينا الصيرفي، مساعد وزير التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي، ومي زين الدين، عضو مجلس إدارة المجلس؛ حيث اطلعن على آليات العمل داخل المركز، الذي يُعد أحد النماذج المتخصصة في استقبال وتصنيف الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية (كريمي النسب)، وذلك في إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة "فيس مصر للأطفال في احتياج".

وتفقدت الدكتورة سحر السنباطي أقسام المركز المختلفة، واطلعت على مستوى الخدمات المقدمة للأطفال، والتي تشمل برامج الرعاية الشاملة، والتأهيل، والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب الرعاية الطبية، بما يسهم في توفير بيئة متكاملة تساعد على تنشئة الأطفال تنشئة سليمة وتعزز فرص دمجهم في المجتمع.

وأشادت رئيسة المجلس بالدور الحيوي الذي يقوم به مركز فيس للكفالة في رعاية الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، مؤكدة أن نظام الكفالة يمثل أحد أهم الآليات التي تكفل حق الطفل في العيش داخل بيئة أسرية بديلة توفر له الرعاية والحماية والاستقرار، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية.

كما نوهت بما يشهده نظام الكفالة في مصر من تطور ملحوظ ودعم متزايد، يعكس اهتمام الدولة برعاية هذه الفئة ودمجها في المجتمع، مشددة على أهمية تكاتف الجهود بين مختلف الجهات المعنية، الحكومية وغير الحكومية، لضمان تطبيق أعلى معايير الحماية والرعاية للأطفال.

وأعربت الدكتورة/ سحر السنباطي عن دعمها الكامل للجهود المبذولة داخل المركز، مؤكدة الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وفي ختام الزيارة، أعربت رئيسة المجلس عن تقديرها للجهود المبذولة من القائمين على المركز، وحرصت على مشاركة الأطفال بعض اللحظات الإنسانية، من خلال توزيع الهدايا عليهم.

