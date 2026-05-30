سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على بلدات في جنوب لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن الجيش الإسرائيلي يواصل شن غارات مكثفة على عدد من البلدات في الجنوب اللبناني، مشيرًا إلى أن بلدة زوطر الشرقية تعرضت لسلسلة من الغارات العنيفة خلال الساعات الأخيرة، كما استهدفت مروحية إسرائيلية من طراز "أباتشي" بلدة دبين بعدة صواريخ، وذلك عقب حزام ناري نفذه الجيش الإسرائيلي على بلدة كفرصير في الجنوب اللبناني.

محاور الجنوب اللبناني

وأضاف خلال رسالة له مع الإعلامية بسنت أكرم، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه التطورات جاءت بعد موجة من الغارات التي استهدفت منذ ساعات الصباح الأولى بلدات عدة في أقضية بنت جبيل وصور ومرجعيون، ما يعكس تصاعدًا واضحًا في وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية على مختلف محاور الجنوب اللبناني.

تنفيذ عمليات إخلاء

وأكد أن التطور الأبرز ميدانيًا تمثل في محاولة قوات الجيش الإسرائيلي التقدم بريًا في القطاع الأوسط باتجاه بلدة الغندورية، حيث أعلن حزب الله أنه نصب كمينًا لقوة إسرائيلية متقدمة، ما أسفر عن سقوط عدد من الجنود بين قتيل وجريح، وأجبر القوات الإسرائيلية على تنفيذ عمليات إخلاء تحت غطاء كثيف من الدخان والنيران.

وأشار سنجاب إلى أن القوات الإسرائيلية تواصل في الوقت نفسه التقدم باتجاه منطقة الشقيف، بعد وصولها إلى بلدات زوطر الشرقية ويحمر الشقيف وأرنون، في محاولة للسيطرة على التلال المرتفعة شمال نهر الليطاني، فيما أعلن حزب الله تنفيذ هجمات صاروخية استهدفت مواقع ومستعمرات إسرائيلية، من بينها قاعدة ميرون الجوية، ما يعكس استمرار المواجهات العسكرية واتساع نطاق الاشتباكات بين الجانبين.

