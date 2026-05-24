"القاهرة الإخبارية": انتهاء تفويج الحجاج من الحرم المكي إلى المشاعر المقدسة

أفاد محمد عبيد، مراسل "القاهرة الإخبارية" من جدة، بأن وزارة الحج والعمرة في السعودية أنهت استعداداتها المكثفة لتنظيم عملية تفويج الحجاج من المسجد الحرام إلى المشاعر المقدسة، ضمن خطة تشغيلية شاملة تهدف إلى ضمان انسيابية الحركة خلال موسم الحج.

وأوضح عبيد أن الخطة اعتمدت على تدريب أكثر من 30 ألف عنصر، بينهم نحو 5 آلاف قائد ميداني، لمرافقة أفواج الحجاج وتوجيههم عبر المسارات المخصصة، إلى جانب تشغيل “قطار المشاعر” الذي يضم 9 محطات في منى وعرفات ومزدلفة، بطاقة نقل تتجاوز 5000 حاج في الساعة.

وأضاف أن المملكة وفرت مناطق استراحة مجهزة، تشمل مسارات آمنة لكبار السن وذوي الإعاقة، مع تجهيزات خاصة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، بما يضمن راحة الحجاج وسهولة تنقلهم بين المشاعر المقدسة خلال أيام الحج.