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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 19 محضر مخالفة خلال حملات مكبرة لضبط الإشغالات والمحال غير المرخصة بقنا

حملات إزالة إشغالات بقنا
حملات إزالة إشغالات بقنا
يوسف رجب

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المحال التجارية والمطاعم بمراكز المحافظة، لضبط الأسواق والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة. 



وفي السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، وبإشراف طلعت عبد الشافي، وفراج الوحش، نائبي رئيس المركز، بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة وموسعة، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الطب البيطري، بالإضافة إلى مسؤولي تراخيص المحلات والإشغالات بالوحدة المحلية. 



وأسفرت جهود هذه الحملة عن تحرير 5 محاضر لإدارة محال تجارية بدون ترخيص، إلى جانب تحرير 14 محضر إشغال للطريق العام بهدف إعادة الانضباط وتيسير حركة المرور والسير، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة ضد جميع المخالفين. 

وفي سياق متصل، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، برئاسة ممدوح أحمد عباس، وبمشاركة عماد السمان، وعثمان مدكور، نواب رئيس المركز، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على الشارع العام، وذلك بالتنسيق والتعاون مع شرطة المرافق بقيادة العميد هاني صابر، والرائد محمد المرشدي، رئيس وحدة المرافق بنجع حمادي. 



و استهدفت الحملة إزالة كافة أشكال التعديات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات، بما في ذلك إزالة التندات والأكشاك غير المرخصة ورفع حالات الافتراش المخالفة بمنتصف الطرق والشوارع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على حماية صحة وسلامة المواطنين، وضبط منظومة العمل داخل الأسواق، وإلزام الجميع بالاشتراطات الصحية والبيئية، فضلاً عن مجابهة أي تعديات أو إشغالات تشوه المظهر الحضاري للمدينة أو تعيق حركة المواطنين بالشارع.
 


قنا الحملات الرقابية الهيئة القومية لسلامة الغذاء فرشوط نجع حمادى أخبار قنا

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