بسبب محمول وكتاب عربي.. إحالة 4 ملاحظين ومراقب للتحقيق بلجنة دبلومات فنية

أحال اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، 4 ملاحظين ومراقب، بامتحانات شهادة الدبلومات الفنية بلجنة مدرسة "قنا الزخرفية المعمارية بنين" رقم 1808 إلى التحقيق العاجل بالشؤون القانونية بالمحافظة، وذلك على خلفية رصد مخالفات وتجاوزات داخل اللجان الامتحانية تمس انضباط العملية الامتحانية.

وقد ضبط محافظ قنا، خلال جولته التفقدية، كتاب خاص بمادة اللغة العربية التي كان يؤدي الطلاب الامتحان فيها داخل اللجنة مع سماح الملاحظين بوجود أدوات ومقتنيات شخصية لا صلة لها بالامتحان بحوزة الطلاب، إلى جانب ضبط هاتف محمول مع أحد الملاحظين داخل اللجنة.

وأكد الببلاوي، أنه لا تهاون مع أي تقصير أو إهمال يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين لضمان حسن سير الامتحانات، وفرض الانضباط التام داخل اللجان.

رافق محافظ قنا، خلال الجولة كل من: طارق سعدالدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وأشرف سعد، مدير إدارة قنا التعليمية، للوقوف على مدى التزام اللجان بالتعليمات الوزارية المنظمة للامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

كان محافظ قنا، أجرى لجنة بلجان الامتحانات تفقد خلالها مدرسة قنا الثانوية الزخرفية، لمتابعة سير امتحانات الدبلوم الفني الصناعي نظام الثلاث سنوات، حيث تضم المدرسة 15 لجنة امتحانية يؤدي بها 285 طالبًا امتحان مادة اللغة العربية.

واطمأن محافظ قنا، على انتظام أعمال الامتحانات وتطبيق التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، مؤكدًا ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

