قنا.. رفع 128 طنًا من المخلفات والتراكمات بقنا ونجع حمادي

​واصلت الأجهزة التنفيذية بنجع حمادي وقنا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جهودها المكثفة للارتقاء بمنظومة النظافة العامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال تكثيف حملات رفع المخلفات والقمامة بمختلف الشوارع والميادين والقرى التابعة، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري، وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

​وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بقيادة أشرف أنور، رئيس المركز، حملات موسعة للنظافة العامة ورفع المخلفات بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة، وأسفرت الأعمال عن رفع نحو 70 طناً من القمامة والمخلفات الصلبة، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف تحسين مستوى النظافة، والارتقاء بالخدمات اليومية المقدمة للأهالي.

​وفى نجع حمادي، واصلت الوحدة المحلية، تحت إشراف حسين الزمقان، رئيس المركز، جهودها اليومية في تنفيذ أعمال النظافة ورفع التراكمات والمخلفات بمختلف المناطق والقرى التابعة، حيث تمكنت فرق النظافة ومعدات الوحدة المحلية من رفع أكثر من 52 طناً من القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها إلى المقالب المخصصة، بما يحقق بيئة صحية، ويحافظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز.

​كما شملت الجهود الميدانية، متابعة أعمال النظافة المستمرة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة، مع الدفع بالمعدات اللازمة وفرق العمل المتخصصة لرفع المخلفات أولاً بأول ومنع تراكمها.

​وفي قرية الشعانية، واصلت الوحدة المحلية، برئاسة منال همام، تنفيذ حملات النظافة والتجميل المكثفة، حيث تم تنفيذ أعمال تسوية وتمهيد مدخل قرية الحمدية لتحسين الحركة المرورية وتيسير تنقل المواطنين، إلى جانب رفع القمامة والمخلفات على امتداد الطريق الزراعي السريع مصر – أسوان، حتى الحدود الإدارية مع مركز دشنا.

​وأسفرت أعمال النظافة بالقرية، عن رفع ما يقرب من 6.5 طن من القمامة والمخلفات الصلبة، باستخدام معدات الوحدة المحلية وفرق العمل الميدانية، بما يعزز من كفاءة منظومة النظافة العامة، ويحقق رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة.