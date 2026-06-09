قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل مواجهة بلجيكا.. لاعبو منتخب مصر تحت أنظار لجنة المنشطات
الحسين عموتة.. من هجوم الجماهير إلى لقب أخطر مدرب عربي
ضربة قوية.. الزراعة تضبط 2360 عبوة مبيدات مغشوشة ومحظورة في 3 محافظات
وزيرة الإسكان تتابع عددا من المشروعات تتر حد بمدن 6 أكتوبر والعبور الجديدة وحدائق أكتوبر
لماذا تراجعت أسعار الذهب في السوق المصري خلال يونيو 2026؟ تقرير يكشف الأسباب
عاجزين عن تغيير القرار.. فيفا يعلن استبعاد الصومالي أرتان من كأس العالم
تحليل منشطات لمنتخب مصر استعدادا لكأس العالم
بشرى لمحبيها.. توافر 15 نوع مانجو بالأسواق.. وهذه هي الأسعار
واقعة قديمة.. القبض على ميكانيكي استعرض بدراجة نارية بصحبة فتاة في الإسكندرية
وزيرا التموين والزراعة ومدير جهاز مستقبل مصر يبحثون تعزيز تكامل منظومة الأمن الغذائي
الأقرب للأهلي.. من هو الحسين عموتة الذي يثير اهتمام القلعة الحمراء؟
قادرون باختلاف.. مصر تستعرض تجربتها في تمكين ذوي الإعاقة أمام الأمم المتحدة بنيويورك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا.. رفع 128 طنًا من المخلفات والتراكمات بقنا ونجع حمادي

حملات النظافة بقنا
حملات النظافة بقنا
يوسف رجب

​واصلت الأجهزة التنفيذية بنجع حمادي وقنا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جهودها المكثفة للارتقاء بمنظومة النظافة العامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال تكثيف حملات رفع المخلفات والقمامة بمختلف الشوارع والميادين والقرى التابعة، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري، وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

​وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بقيادة أشرف أنور، رئيس المركز، حملات موسعة للنظافة العامة ورفع المخلفات بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة، وأسفرت الأعمال عن رفع نحو 70 طناً من القمامة والمخلفات الصلبة، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف تحسين مستوى النظافة، والارتقاء بالخدمات اليومية المقدمة للأهالي.

​وفى نجع حمادي، واصلت الوحدة المحلية، تحت إشراف حسين الزمقان، رئيس المركز، جهودها اليومية في تنفيذ أعمال النظافة ورفع التراكمات والمخلفات بمختلف المناطق والقرى التابعة، حيث تمكنت فرق النظافة ومعدات الوحدة المحلية من رفع أكثر من 52 طناً من القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها إلى المقالب المخصصة، بما يحقق بيئة صحية، ويحافظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز.

​كما شملت الجهود الميدانية، متابعة أعمال النظافة المستمرة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة، مع الدفع بالمعدات اللازمة وفرق العمل المتخصصة لرفع المخلفات أولاً بأول ومنع تراكمها.

​وفي قرية الشعانية، واصلت الوحدة المحلية، برئاسة منال همام، تنفيذ حملات النظافة والتجميل المكثفة، حيث تم تنفيذ أعمال تسوية وتمهيد مدخل قرية الحمدية لتحسين الحركة المرورية وتيسير تنقل المواطنين، إلى جانب رفع القمامة والمخلفات على امتداد الطريق الزراعي السريع مصر – أسوان، حتى الحدود الإدارية مع مركز دشنا.

​وأسفرت أعمال النظافة بالقرية، عن رفع ما يقرب من 6.5 طن من القمامة والمخلفات الصلبة، باستخدام معدات الوحدة المحلية وفرق العمل الميدانية، بما يعزز من كفاءة منظومة النظافة العامة، ويحقق رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة.

قنا الخدمات المقدمة للمواطنين منظومة النظافة العامة حملات موسعة أخبار قنا نجع حمادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبورة

توخوا الحذر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطيرة خلال طقس اليوم

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

دعاء الأرق وعدم القدرة على النوم

دعاء الأرق وعدم القدرة على النوم.. لمن يعاني التوتر ردّد كلمات تريح القلب وتبعث الطمأنينة

منتخب مصر

الفراعنة صنعوا حالة.. شرطي أمريكي يكشف سبب رقصه مع الجماهير المصرية

الاهلي

عارف بياناته.. شوبير يشوق جماهير الأهلي لاسم المدير الفني الجديد

عموتة

الأهلي يفتح خزائنه.. عموته على أعتاب القلعة الحمراء باتفاق تاريخي

الشهر العقاري

الشهر العقاري أصبح إلكتروني.. كيفية استخراج "التوكيلات الرسمية" من البيت

ترشيحاتنا

حملة تموينية بقنا

تحرير 24 محضرًا وضبط 90 كيلو لحوم فاسدة خلال حملات رقابية بقنا

طلاب الشهادة الإعدادية

الجبر يرسم البهجة على وجوه طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

إزالة تعديات

إزالة 10 حالات تعدٍ بمركز الحامول في كفر الشيخ

بالصور

وكيل أول تعليم الشرقية يتفقد لجان الشهادة الإعدادية بمنيا القمح

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 7 حبات من القرنفل يومياً؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 7 حبات من القرنفل يومياً؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول 7 حبات من القرنفل يومياً؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول 7 حبات من القرنفل يومياً؟

طريقة عمل بطاطس بالكاري الهندي

بطاطس بالكاري الهندية..
بطاطس بالكاري الهندية..
بطاطس بالكاري الهندية..

أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟

أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟
أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟
أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟

فيديو

نظام الطيبات يثير قلق الصحة السعودية

تجنبوا "نظام الطيبات" .. تحذير عاجل من الصحة السعودية

عامل دليفري

حولت له الفلوس وسابت له المرتبة.. نهاية غير متوقعة لقصة فتاة مع عامل توصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد