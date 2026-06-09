طلاب جنوب الوادي الأهلية يطورون نظامًا ذكيًا متكاملًا لإدارة المستشفيات| القصة الكاملة

نجح فريق من طلاب جامعة جنوب الوادي الأهلية بقنا ، في تطوير مشروع تخرج بعنوان «NABD»، وهو نظام ذكي متكامل لإدارة المستشفيات يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتسهيل التواصل بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال منصة رقمية موحدة، في خطوة مبتكرة تجمع بين التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

فريق طلابى

وجرى تنفيذ المشروع من خلال فريق متميز من طلاب جامعة جنوب الوادي الأهلية، ضم كلا من: آمنة زاهر حمدان إسماعيل، معتز محمد سعيد ومحمد هشام عبدالمنعم، محمد علي محمد، أحمد عيد عبدالصادق، هنا سراج الدين عبدالعزيز، أريج شوقي محمد، سارة مجدي محمد، مي أسعد الخضيري وتسنيم نهاد محمد.

جاء ذلك تحت إشراف كل من: الدكتورة نهلة فتحي والدكتورة ندى حمدي اللتين كان لهما دور بارز في توجيه الفريق ودعمه أكاديميًا خلال مراحل تصميم وتطوير المشروع، بما أسهم في خروج «NABD» كنظام متكامل يجمع بين التقنيات الحديثة واحتياجات القطاع الصحي.

وأوضح فريق المشروع، بأن النظام يوفر حلولًا متكاملة لإدارة مختلف العمليات الطبية والإدارية داخل المستشفى، حيث يشمل إدارة بيانات المرضى، وحجز المواعيد، والزيارات الطبية، والسجل الطبي الإلكتروني، بالإضافة إلى إدارة المختبرات والأشعة، مع توفير لوحة تحكم خاصة للعاملين بالمستشفى وتطبيق هاتف محمول مخصص للمرضى.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

ويتميز «NABD» بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات صحية ذكية تدعم الأطباء والمرضى، حيث يستطيع النظام تلخيص التقارير الطبية ونتائج التحاليل والأشعة، والإجابة عن الاستفسارات الصحية من خلال مساعد ذكي، كما يساعد الأطباء في التحقق من ملاءمة الأدوية الموصوفة للمريض من خلال تحليل العلامات الحيوية والتاريخ المرضي والحساسية الدوائية، مما يسهم في تقليل المخاطر الطبية ودعم اتخاذ القرار.

كما يوفر التطبيق خدمات مبتكرة للمرضى، مثل التعرف على الأدوية من خلال التقاط صورة للدواء أو رفعها للحصول على معلومات أساسية عنه، بالإضافة إلى خاصية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل صور الآفات الجلدية وتقديم تقييم أولي لاحتمالية الإصابة بسرطان الجلد، مع التأكيد على أن هذه الخدمات تهدف إلى المساعدة والدعم ولا تغني عن استشارة الأطباء المتخصصين.



بناء منظومة صحية رقمية

وأشار الفريق إلى أن مشروع «NABD» يهدف إلى بناء منظومة صحية رقمية متكاملة تربط جميع أقسام المستشفى في نظام واحد، مع توفير وصول آمن وسريع للمعلومات الطبية وتحسين تجربة المرضى، إلى جانب دعم الكوادر الطبية والإدارية بأدوات حديثة تسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية.

ويعد مشروع «NABD» نموذجًا يعكس قدرة طلاب جامعة جنوب الوادي الأهلية على توظيف أحدث تقنيات البرمجيات والذكاء الاصطناعي لتقديم حلول عملية تخدم القطاع الصحي، وتواكب توجهات التحول الرقمي ورؤية المستقبل في تطوير خدمات الرعاية الصحية.

ويؤكد هذا المشروع قدرة طلاب جامعة جنوب الوادي الأهلية على تقديم حلول تقنية مبتكرة ذات أثر مجتمعي، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتطوير القطاع الصحي والمساهمة في بناء مستقبل أكثر كفاءة واستدامة للرعاية الصحية.

