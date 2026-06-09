إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بقنا

أصيب شخصان فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة أمام قرية الجبلاو التابعة لمركز قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق السريع داخل ترعة أمام قرية الجبلاو.

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ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة انتشال المصابين من السيارة الغارقة بالترعة، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.