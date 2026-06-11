خلال حملات موسعة..توجيه 70 إنذاراً وحصر للمنشآت غير المرخصة بقنا

​وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف جهود المتابعة الميدانية لضبط الأسواق، وتقنين أوضاع المنشآت التجارية والصناعية بمختلف مراكز المحافظة، بما يضمن تحقيق الانضباط، ودعم بيئة الاستثمار، وحماية حقوق العاملين والمواطنين.

​وفي هذا الإطار، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، تحت إشراف الدكتور علاء شاكر، رئيس المركز، جهودها الميدانية المكثفة عبر تنفيذ حملة تفتيشية موسعة، استهدفت حصر المنشآت غير المرخصة ومراجعة مدى التزامها بالاشتراطات القانونية والفنية، حيث أسفرت الحملة عن توجيه 14 إنذاراً قانونياً للمنشآت المخالفة.





​وأوضح شاكر، بأن الهدف الأساسي من تلك الحملات هو نشر الوعي لدى أصحاب الأنشطة المختلفة بأهمية توفيق الأوضاع القانونية، والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة للحصول على التراخيص اللازمة، بما يحقق الاستقرار والنمو لمشروعاتهم.

​وأسفرت الجهود، عن تحرير 6 إنذارات لإدارة وتشغيل منشآت بدون ترخيص، و8 إنذارات لعدم تقديم ما يثبت حصول العاملين على عقود عمل رسمية، بالمخالفة لأحكام المادة 89 من القانون رقم 14 لسنة 2025.

وفي نفس السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة بنطاق المدينة، بإشراف حسين الزمقان، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، وبقيادة أحمد محمود، نائب رئيس المركز، يرافقه مدير العلاقات العامة، وفريق عمل متخصص من قسم الكهرباء، وقسم رخص الإعلانات، وقسم رخص المحال العامة بالوحدة المحلية، حيث تفقدت الحملة الشوارع والميادين الرئيسية لضبط كافة المخالفات الدعائية والتعامل الفوري معها وفقًا للقانون.

وأسفرت جهود الحملة، عن إزالة 7 إعلانات مخالفة وغير مرخصة كانت تشوه الرؤية البصرية، كما قام الفريق بتوزيع 56 إنذارًا لتوفيق الأوضاع على أصحاب المحال والتراخيص المخالفة، مع تشديد التعليمات بضرورة سرعة توجههم إلى مقر الوحدة المحلية لتقنين أوضاعهم وإنهاء إجراءات الترخيص اللازمة تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.