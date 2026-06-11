قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استقالة وزير الدفاع البريطاني جون هيلي بسبب خلاف بشأن الإنفاق العسكري
جيش الاحتلال: مقتل 30 ضابطا وجنديا وإصابة 1302 آخرين منذ تجدد القتال في لبنان
بعيدا عن باكستان.. ترامب يختار هذه الدولة لتوقيع اتفاق محتمل مع إيران
نشرة المرأة والمنوعات | حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي.. الفيتامينات التي يحتوي عليها البيض.. هل يعد بديلاً للحوم؟
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية في بني سويف
خالد الغندور: بلاش أفورة على حمزة عبد الكريم.. نحكم عليه داخل الملعب
خالد الجندي: مصافحة النساء محل خلاف.. والخروج من الخلاف مستحب
مرموش يتحدث عن آخر استعدادات المنتخب للمشاركة في كأس العالم
عمرو مصيلحي وأحمد حسن يوقعان عقود استضافة سبورتنج للبطولة العربية للأندية لسيدات السلة
وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن ستستخدم أموال إيران لتعويض أضرار حلفائنا في الخليج
ترامب: يمكننا إرسال قوات برية غدا إلى إيران لكنني لا أفضل ذلك
نسخة من دلال عبد العزيز.. كايلا ابنة دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بالسبحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خلال حملات موسعة..توجيه 70 إنذاراً وحصر للمنشآت غير المرخصة بقنا

حملات متابعة بقنا
حملات متابعة بقنا
يوسف رجب

​وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف جهود المتابعة الميدانية لضبط الأسواق، وتقنين أوضاع المنشآت التجارية والصناعية بمختلف مراكز المحافظة، بما يضمن تحقيق الانضباط، ودعم بيئة الاستثمار، وحماية حقوق العاملين والمواطنين.

​وفي هذا الإطار، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، تحت إشراف الدكتور علاء شاكر، رئيس المركز، جهودها الميدانية المكثفة عبر تنفيذ حملة تفتيشية موسعة، استهدفت حصر المنشآت غير المرخصة ومراجعة مدى التزامها بالاشتراطات القانونية والفنية، حيث أسفرت الحملة عن توجيه 14 إنذاراً قانونياً للمنشآت المخالفة.


 

​وأوضح شاكر، بأن الهدف الأساسي من تلك الحملات هو نشر الوعي لدى أصحاب الأنشطة المختلفة بأهمية توفيق الأوضاع القانونية، والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة للحصول على التراخيص اللازمة، بما يحقق الاستقرار والنمو لمشروعاتهم.

​وأسفرت الجهود، عن تحرير 6 إنذارات لإدارة وتشغيل منشآت بدون ترخيص، و8 إنذارات لعدم تقديم ما يثبت حصول العاملين على عقود عمل رسمية، بالمخالفة لأحكام المادة 89 من القانون رقم 14 لسنة 2025.

وفي نفس السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة بنطاق المدينة، بإشراف حسين الزمقان، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، وبقيادة أحمد محمود، نائب رئيس المركز، يرافقه مدير العلاقات العامة، وفريق عمل متخصص من قسم الكهرباء، وقسم رخص الإعلانات، وقسم رخص المحال العامة بالوحدة المحلية، حيث تفقدت الحملة الشوارع والميادين الرئيسية لضبط كافة المخالفات الدعائية والتعامل الفوري معها وفقًا للقانون.

وأسفرت جهود الحملة، عن إزالة 7 إعلانات مخالفة وغير مرخصة كانت تشوه الرؤية البصرية، كما قام الفريق بتوزيع 56 إنذارًا لتوفيق الأوضاع على أصحاب المحال والتراخيص المخالفة، مع تشديد التعليمات بضرورة سرعة توجههم إلى مقر الوحدة المحلية لتقنين أوضاعهم وإنهاء إجراءات الترخيص اللازمة تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.

قنا ضبط الأسواق المنشآت التجارية بيئة الاستثمار نجع حمادي أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدى علي معلمة

بعد رفضها الغش.. أولياء أمور ينهالون بالضرب على معلمة داخل مدرسة

العداد الكودي

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. رابط التقديم والخطوات

الذهب

الذهب يهوي 280 جنيهًا لعيار 21.. و4.4% تراجعًا محليًا في الأسواق..ونائب: الملاذ الآمن وقت الأزمات

الملوخية

تفاصيل مثيرة.. حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

دواجن بيضاء وبيض

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

سعر الذهب

نزل 420 جنيهًا .. سعر الذهب يتراجع في تعاملات عصر اليوم الخميس

الزمالك

ديون 8.5 مليون دولار.. عامر العمايرة يحذر الزمالك من عدم المشاركة الأفريقية

ترشيحاتنا

ترامب ومجتبى خامنئي

كابوس يهدد طهران وواشنطن.. معركة جزيرة خرج مقبرة للأمريكان أم إفلاس إيران ؟

القائم بأعمال السفير الروسي بالقاهرة يوري ماتفييف

القائم بأعمال السفير الروسي بالقاهرة: نتصدى منذ ألف عام للقوى التي تحاول إضعافنا

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يتابع سير العمل بقطاع التعاون الدولي

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي.. الفيتامينات التي يحتوي عليها البيض.. هل يعد بديلاً للحوم؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

من غير ماتاخد بالك .. أكلات تسبب ظهور الكرش

الكرش
الكرش
الكرش

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري العماني قلعة الجبل 2 في مجال القوات الخاصة

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركي بعدد من القواعد الجوية | شاهد

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية
انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية
انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية

فيديو

الاعتداء على معلمة

بسبب منع الغش.. فيديو صادم لاعتداء أولياء أمور على معلمة داخل مدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

المزيد