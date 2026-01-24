قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصين توجه نداءا عاجلا إلى ترامب يخص جرينلاند

ترامب
ترامب
محمود نوفل

دعت السفارة الصينية في الولايات المتحدة واشنطن إلى الامتثال للقانون الدولي في ملف جزيرة جرينلاند .


وقال ليو بنجيو المتحدث باسم السفارة الصينية: القانون الدولي القائم على أغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة باعتباره أساس النظام الدولي الحالي يجب أن يُحترم.


وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة ، صرح بأن كندا تعارض بناء منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" في جزيرة جرينلاند الدنماركية.

كندا ترفض بناء القبة الذهبية فوق جرينلاند


وكتب ترامب على صفحته على موقع "تروث سوشيال": "تعارض كندا بناء القبة الذهبية فوق جرينلاند، رغم أن هذه المنظومة ستحمي كندا. وبدلاً من ذلك، صوتت لصالح إقامة علاقات تجارية مع الصين، التي ستتفوق عليها خلال السنة الأولى".


وفي ٢٢ يناير الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي عن خطط لنشر جزء من منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" في جرينلاند.

ووفقًا للرئيس الأمريكي، فإن واشنطن وحدها هي القادرة على حماية جرينلاند.

وفي المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، صرح ترامب بأن وجود كندا قائم على دعم الولايات المتحدة.

