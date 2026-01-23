رئيسة وزراء الدنمارك تصل جرينلاند لإجراء محادثات سياسية

وصلت رئيسة وزراء الدنمارك فريدريكسن إلى نوك، عاصمة جرينلاند، لإجراء محادثات مع زعيم الإقليم، ينس فريدريك نيلسن.

ومن المنتظر أن تطلع رئيسة وزراء الدنمارك، نيلسن على نتائج محادثاتها مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته في محاولة لبحث سبل المضي قدمًا في ظل استمرار اهتمام دونالد ترامب بالإقليم.

في تصريحاتهما العلنية خلال الـ 48 ساعة الماضية، أكد كل من فريدريكسن ونيلسن مرارًا وتكرارًا أن سلامة الإقليم وسيادته لا تزالان خطًا أحمر في أي محادثات مع الولايات المتحدة، مع إبدائهما انفتاحًا على مناقشة تعزيز أمن منطقة القطب الشمالي.

ليس من الواضح تمامًا نوع الاتفاق الذي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقصده عندما غيّر لهجته بشأن جرينلاند مساء الأربعاء بعد لقائه مع روته.

لم تكن توضيحاته اللاحقة مُفصّلة بشكل كافٍ حول ما قد يتضمنه الاتفاق الجديد مع الدنمارك وحلف الناتو.