قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شريكة إبستين تساوم ترامب بطلب العفو عنها
مفتي الجمهورية: الفضاء الرقمي سلاح ذو حدين ولا بد من التعامل معه برشد ووعي
حوادث دامية بالإسماعيلية والدقهلية.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين في انقلاب ميكروباص وسيارة ربع نقل
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو
توم براك: مشاركة سوريا بالتحالف ضد داعش فصل جديد في الأمن الجماعي
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل
صور الأقمار الصناعية تفضح نشاط عسكري خفي لـ الدعم السريع داخل إثيوبيا | شاهد
أولوية الحصول لهؤلاء.. الموعد النهائي لتلقى طلبات شقق السكن البديل للإيجار القديم
من بطاقات بوكيمون إلى نجومية برشلونة.. لامين يامال يفتح صندوق ذكريات الطفولة ويتحدث عن حياته بعيدًا عن الشهرة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..والشعبة تكشف مفاجأة
السيطرة على حريق هائل بلوكاندة النهر الخالد في وسط القاهرة.. صور
القبض على المتهم بقتل كلب بالمعادى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

100 معرض ومنفذ لبيع السلع بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان

معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
ايمن رياض

في إطار جهود الدولة المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق وتوفير مظلة آمنة من السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة، أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تنفيذ خطة توسعية غير مسبوقة تستهدف محاصرة الغلاء وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، من خلال إقامة أكثر من 100 معرض وشادر ومنفذ بيع على مستوى المحافظة.

وأوضح المحافظ أن الخطة تشمل منافذ ثابتة، وشوادر، وسلاسل متحركة تجوب مختلف المراكز والقرى والنجوع، لا سيما المناطق الأكثر احتياجًا، بهدف إتاحة السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية بنسب واضحة، بما يحقق استقرارًا سعريًا ويخلق نقاط اتزان داخل الأسواق المحلية.

وأكد اللواء كدواني أن التوسع في إقامة هذه المنافذ يستهدف في المقام الأول تسهيل وصول المواطن للسلعة دون عناء، بالتوازي مع فرض رقابة صارمة من الأجهزة التموينية والرقابية على جودة المعروضات والالتزام بالأسعار المعلنة طوال أيام الشهر الفضيل، بما يضمن تلبية احتياجات جميع فئات المجتمع.

واستعرض محافظ المنيا خطة التوزيع الجغرافي للمعارض والمنافذ بمختلف مراكز المحافظة، حيث بلغ إجمالي المواقع المفعلة 144 موقعًا تنوعت بين معارض رئيسية، وشوادر، ومنافذ بيع ثابتة ومتحركة، وتصدر مركز ومدينة المنيا القائمة بإقامة 5 معارض رئيسية، تلاه كل من مطاي والعدوة بواقع معرضين لكل منهما، بينما تم تخصيص معرض واحد في كل من مراكز مغاغة، سمالوط، أبوقرقاص، وديرمواس.

وعلى صعيد المنافذ، شهدت المحافظة انتشارًا واسعًا لضمان وصول السلع لكافة القرى والنجوع، حيث تم تخصيص 20 منفذًا بمركز سمالوط، و14 منفذًا بمركز مطاي، و12 منفذًا بمركز أبوقرقاص، و10 منافذ بكل من مراكز مغاغة وبندر المنيا وديرمواس، و29 منفذًا ببندر ومركز ملوي، و14 منفذًا بمركز بني مزار، و5 منافذ بمركز العدوة، و17 منفذًا بمركز ومدينة المنيا.

حماية اجتماعية 

وفي سياق متصل، أكد اللواء كدواني أن خطة المحافظة لاستقبال الشهر الفضيل لا تقتصر على الجانب التجاري فقط، بل تمتد لتشمل مظلة حماية اجتماعية متكاملة تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، خاصة في القرى النائية والمناطق البعيدة عن مراكز المدن، من خلال توزيع «كراتين رمضان» التي تضم السلع الغذائية الأساسية.

وأشار المحافظ إلى أن عملية التوزيع ستتم عبر مجموعات عمل ميدانية متخصصة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان وصول الدعم الغذائي إلى مستحقيه الفعليين واستدامته طوال أيام الشهر الكريم، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي.

محافظ المنيا معارض أهلا رمضان منافذ ثابتة ومتحركة كراتين رمضان حماية اجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

ترشيحاتنا

د. نظير عياد

المفتي لطلاب الأزهر: الإلحاد أحد ألوان التطرف ومجاوزة صريحة لحد الاعتدال الفكري والديني

الصوم

حكم صوم شهر شعبان كاملًا لامرأة عليها قضاء رمضان كاملًا

أكاديمية الأزهر العالمية تنظم ندوة تحويل القبلة.. وتكرّم المشاركين في الدورة لإعداد الدعاة

أكاديمية الأزهر العالمية تنظم ندوة تحويل القبلة.. وتكرّم المشاركين بدورة إعداد الدعاة

بالصور

عين الجمل.. 6 فوائد مذهلة لصحتك العقلية والجسدية

عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده
عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده
عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده

بعد زيادة أسعار السجائر.. رمضان فرصتك الذهبية للإقلاع عن التدخين بدون معاناة

الإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها
خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها
خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

كنز من الفوائد لـ العرقسوس.. ومضر فى هذه الحالات

كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات
كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات
كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد