الرئيس السيسي: مبادرة لحشد تمويل بقيمة 500 مليار دولار لمشروعات تنموية بأفريقيا
سعر الذهب مساء اليوم 10-2-2026 .. صعود 50 جنيها
التعادل الايجابي يحسم الشوط الأول بين الوصل والزوراء
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
تأكيداً لانفراد صدى البلد .. بيراميدز يضم محمد حمدي من إنبي
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا ترسل أول شحنة من النفط الخام إلى إسرائيل
الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع
تجديد الثقة في كريم بدوي وزيرا للبترول.. استقرار للشركاء واستكمال الاكتشافات
الأمم المتحدة : مصر تلعب دورا كبيرا لإنهاء الحرب في السودان
المستشارة أمل عمار تترأس الدورة العادية الثالثة للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة
4 تكليفات رئاسية لحكومة مدبولي ترسم ملامح الجمهورية الجديدة
الرئيس السيسي يترأس اجتماع "النيباد" ويستعرض إنجازات رئاسة مصر للوكالة
محافظات

سلع غذائية ورمضانية بأسعار تنافسية طوال الشهر الكريم بمعارض «أهلاً رمضان» بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، معرض «أهلاً رمضان» بارض المعارض بمدينة دمنهور، والذي يُعد ثاني المعارض التي يتم افتتاحها على مستوى المحافظة بعد افتتاح معرض كوم حمادة.

وخلال جولتها داخل المعرض، تفقدت الدكتورة جاكلين عازر مختلف الأقسام، والتي تضم تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية والرمضانية الأساسية، مشيدة بتنوع المعروضات وجودتها العالية، والأسعار التنافسية التي تقل عن مثيلاتها بالأسواق، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

و يضم المعرض 12 شركة من كبرى الشركات العارضة، تقدم مجموعة واسعة من المنتجات والسلع الغذائية والرمضانية، بتخفيضات تتراوح من 20% وحتى 40%.

كما يضم المعرض منفذًا لجهاز مستقبل مصر يعمل طوال شهر رمضان، ويوفر مختلف السلع الغذائية المخفضة، بالإضافة إلى منتجات «بخيرها».

إلى جانب منفذ لبيع الخضر والفاكهة، ومنفذ لبيع الأسماك الطازجة، ومنفذ لمنتجات مدرسة الزراعة.

فضلًا عن منفذ «حياة كريمة» لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة، وهو منفذ ثابت تم افتتاحه منذ فترة بأرض المعارض بدمنهور للتيسير على المواطنين.

وخلال جولتها تفقدت محافظ البحيرة منفذ شركة النساجون الشرقيون للسجاد، والذي يقدم مختلف المنتجات من السجاد والموكيت بأسعار اقتصادية تناسب جميع الفئات.

و أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة تشهد حاليًا افتتاح وتشغيل 10 معارض كبرى «أهلاً رمضان» بمختلف المدن والمراكز، إلى جانب المنافذ الثابتة والمتحركة التي تطلقها المحافظة للوصول إلى المناطق النائية والأكثر احتياجًا، بما يضمن إتاحة السلع الغذائية لكافة المواطنين دون استثناء .

ووجهت باستمرار ضخ السلع بكميات كافية داخل المعارض لضمان توافرها طوال فترة التشغيل، خاصة مع زيادة الإقبال خلال شهر رمضان المبارك.

وأشادت محافظ البحيرة بالدور الوطني الهام الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر، ومشاركته الفاعلة في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 14 منفذًا «هايبر» منتشرة بمختلف مدن المحافظة، إلى جانب عدد من المنافذ المتحركة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار السعري وتلبية احتياجات المواطنين.

مشددة على استمرار المتابعة الميدانية لكافة المعارض والمنافذ للتأكد من توافر السلع بالكميات المناسبة، وجودة المنتجات المعروضة، والالتزام بالأسعار المعلنة، لمنع أى محاولات للاحتكار أو المغالاة في الأسعار.

ومن الجدير بالذكر أنه تم افتتاح 57 منفذًا خلال الفترة الماضية، ومن المقرر استكمال افتتاح معارض «أهلاً رمضان» خلال الأيام القادمة لتغطية مختلف مراكز ومدن المحافظة، بواقع معرض رئيسي في كل مدينة إلى جانب عدد من المعارض الفرعية، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين .

رافق المحافظ خلال افتتاح المعرض اللواءحسن موافي السكرتير العام للمحافظة، و محمد هدية وكيل وزارة التموين بالبحيرة، و محمد الشريف رئيس الغرفة التجارية، وممثلي جهاز مستقبل مصر، و محمد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور،واللواء أحمد الحسيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وممثلي هيئة سلامة الغذاء.

