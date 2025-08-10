بسبب زيزو.. الأهلي يتقدم بشكوى لرابطة الأندية ضد جماهير الزمالك |تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور تقدم النادي الأهلي بشكوي لرابطة الأندية ضد جماهير الزمالك بسبب سب أحمد سيد زيزو خلال مباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من الدوري.



وكتب خالد الغندور :"الأهلي يتقدم بشكوي لرابطة الأندية ضد

جماهير الزمالك بسبب سب زيزو و يري الأهلي ان الأخلاقيات هي الأهم و لا يقبل ان يقوم الجمهور بالتطاول علي لاعب بهذة الصورة اللا اخلاقية و يطالب بتوقيع العقوبة المناسبة".



علق الإعلامي أحمد شوبير على واقعة سب جماهير الزمالك لأحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، خلال مباراة الفريق الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز، مؤكدًا أن ما حدث يستوجب موقفًا حاسمًا.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إن الزمالك يقدم مستوى مميزًا هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك بديلين في كل مركز، مع سيطرة واضحة للجهاز الفني وإصرار من اللاعبين، ما يجعله مرشحًا قويًا للمنافسة على لقب الدوري، متوقعًا موسمًا قويًا على مستوى الصراع في القمة والهروب من الهبوط.