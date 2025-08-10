شوبير: سب زيزو لا يمكن أن يمر مرور الكرام.. والرد يكون في الملعب

علق الإعلامي أحمد شوبير على واقعة سب جماهير الزمالك لأحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، خلال مباراة الفريق الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز، مؤكدًا أن ما حدث يستوجب موقفًا حاسمًا.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إن الزمالك يقدم مستوى مميزًا هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك بديلين في كل مركز، مع سيطرة واضحة للجهاز الفني وإصرار من اللاعبين، ما يجعله مرشحًا قويًا للمنافسة على لقب الدوري، متوقعًا موسمًا قويًا على مستوى الصراع في القمة والهروب من الهبوط.

وعن أزمة سب زيزو، شدد شوبير على أن ما جرى في مدرجات الزمالك وسيراميكا لا يمكن أن يمر مرور الكرام، موضحًا أن الغرامات المالية لن تؤثر على الجماهير، وأن العقوبة يجب أن تقع على الأفراد المخطئين، قائلًا: «إحنا في عصر احتراف، وأي لاعب من حقه الانضمام لأي فريق يريده، والرد الوحيد يكون في الملعب».

واختتم شوبير بتأكيده على ضرورة معاقبة الجماهير التي ارتكبت التجاوزات، بالحرمان من حضور المباريات، مشيرًا إلى أن الأخطاء الجسيمة تستدعي عقوبات أشد، حتى لا تتكرر مآسي مشابهة في كرة القدم.