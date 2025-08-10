الحارس لا يتحمل الهدف .. تعلق مثير من شوبير على تعادل الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، أن محمد مجدي أفشة كان الأبرز في مباريات الأهلي الودية الأخيرة، حيث أجمع المتابعون على أنه يعيش أفضل فتراته، لكن مستواه في المباراة الرسمية الأخيرة لم يكن بنفس النسق، وهو أمر طبيعي بسبب اختلاف أجواء المباريات الودية عن الرسمية.

وأوضح شوبير أن الشوط الأول شهد استحواذًا واضحًا من الأهلي دون خطورة حقيقية، باستثناء تسديدة قوية من محمود حسن تريزيجيه التي كانت بمثابة إنذار مبكر. وفي الشوط الثاني، نجح أحمد رضا في تسجيل هدف التقدم برأسية، مما منح الجماهير أملًا في تحسن الأداء.

وأضاف أن فريق مودرن سبورت بقيادة مجدي عبد العاطي أجرى ثلاثة تغييرات مباشرة بعد الهدف، قبل أن يرد المدرب الإسباني ريبيرو بإجراء تبديلات حسّنت من أداء الأهلي ومنحته دفعة هجومية أكبر.

وتوقف شوبير عند لقطة في الدقيقة 60، موضحًا أن الحارس مصطفى شوبير يتميز ببدء الهجمات من الخلف، لكن في هذه الحالة كان من الأفضل إرسال كرة طويلة لتجنب الضغط على كريم فؤاد، مؤكدًا أن الهدف الذي استقبله الأهلي لا يتحمل مسؤوليته الحارس، وأن ملاحظته تنحصر في التمريرة التي سبقت الهجمة.