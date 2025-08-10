بعد التعادل.. أحمد شوبير يطالب جماهير الأهلي بمنح ريبيرو فرصة

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة إلى جماهير النادي الأهلي، عقب الانتقادات الحادة التي طالت لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة البرتغالي ريبيرو، بعد التعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2 في بطولة الدوري الممتاز.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية اليوم الأحد، إن ريبيرو أوضح بعد المباراة أن المنافس حصل على فرصتين فقط ونجح في تسجيل هدفين، وكان من الممكن أن يحرز هدفًا ثالثًا، وهو ما أثار استياء البعض ممن اعتبروا أن الأهلي لا ينبغي أن يتعثر أمام مودرن سبورت.

وأضاف شوبير: «في كرة القدم، يجب منح المدرب فرصته كاملة، وبعد ذلك نحكم عليه. أنا قلت من قبل إن المباريات الودية خادعة».