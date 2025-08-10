قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن غزة
كأس الكونفدرالية الإفريقية.. دعم مالي لكل فريق مشارك| ما السبب؟
اليوم.. انطلاق البطولة العربية للناشئين والناشئات لكرة السلة
قوافل الإغاثة المصرية تواصل عبورها نحو غزة عبر معبر كرم أبو سالم
مصر تسترد 13 قطعة أثرية من بريطانيا وألمانيا | صور
البث الإسرائيلية: سموتريتش هدد نتنياهو بتفكيك الحكومة والتوجه للانتخابات
قد تمتد لستة أشهر.. تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة
17 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 11 من منتظري المساعدات
الوزراء: توقعات بتسارع نمو الطلب العالمي على الكهرباء
صعود أسعار البيض الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن الفراخ
النيابة العامة تطلب تحريات بعد ضبط البلوجر لوشا بمنطقة المقطم
قافلة المساعدات الإنسانية الـ11 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
رياضة

بعد التعادل.. أحمد شوبير يطالب جماهير الأهلي بمنح ريبيرو فرصة

منار نور

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة إلى جماهير النادي الأهلي، عقب الانتقادات الحادة التي طالت لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة البرتغالي ريبيرو، بعد التعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2 في بطولة الدوري الممتاز.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية اليوم الأحد، إن ريبيرو أوضح بعد المباراة أن المنافس حصل على فرصتين فقط ونجح في تسجيل هدفين، وكان من الممكن أن يحرز هدفًا ثالثًا، وهو ما أثار استياء البعض ممن اعتبروا أن الأهلي لا ينبغي أن يتعثر أمام مودرن سبورت.

وأضاف شوبير: «في كرة القدم، يجب منح المدرب فرصته كاملة، وبعد ذلك نحكم عليه. أنا قلت من قبل إن المباريات الودية خادعة».

