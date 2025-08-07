خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة بشأن مصيراللاعب وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي.



وقال شوبير عبر تصريحات إذاعية: بحسب ما قاله لي وسام أبو علي شخصيًا، فإنه من المنتظر أن يسافر خلال يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير لإتمام انتقاله إلى كولومبوس كرو.

وتابع: لكن في حال إغلاق باب القيد في الدوري الأمريكي قبل تسجيله، فلا توجد أي أزمة، إذ سيستمر اللاعب ضمن صفوف الأهلي".

وأضاف:" ربما تكون هناك بعض الصعوبات في تأهيله بدنيًا وعودته للمشاركة، لكن من حيث المبدأ، هو مستمر مع الفريق الاهلي حال عدم إتمام انتقاله، رغم أن الأمور تسير في اتجاه انضمامه القريب إلى كولومبوس كرو بنسبة كبيرة".