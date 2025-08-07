قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد

شوبير
شوبير
ميرنا محمود

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن الأندية المهدده بالهبوط  بالموسم الجديد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب شوبير: “اللي هيهبطوا السنادي هيكونوا نفس الأندية اللي كانت مهددة بالهبوط الموسم الماضي”.

وانتهت فترة الانتقالات الصيفية في الدوري المصري، بعدما أعلن اتحاد الكرة إغلاق القيد لفترة الانتقالات الصيفية في منتصف ليلة أمس، الأربعاء، استعداداً لانطلاق مسابقة الدوري غدا، الجمعة.

فى الأهلي .. واصل النادي الأهلي تحركاته القوية في الميركاتو الصيفي، حيث أعلن عن التعاقد مع 9 لاعبين جدد، إلى جانب عودة أحد نجومه البارزين من الإعارة، في إطار سعيه للحفاظ على مكانته المحلية والقارية.

وتصدر القائمة النجم الدولي محمود حسن تريزيجيه، الذي عاد إلى بيته القديم، إلى جانب التونسي محمد علي بن رمضان، والظهير أحمد رمضان بيكهام، ولاعب الوسط أحمد مصطفى زيزو، والمهاجم محمد شريف، بالإضافة إلى محمد أحمد سيحا، ياسين مرعي، محمد شكري، والمدافع مصطفى العش الذي انضم بشكل نهائي.

كما شهدت القائمة عودة لاعب الوسط المالي أليو ديانج بعد نهاية فترة إعارته إلى نادي الخلود السعودي، ليضيف لمسة من القوة والخبرة إلى خط وسط الأهلي في الموسم المقبل.

وفى نادي الزمالك، نجح نادي الزمالك في تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية بعشرة لاعبين جدد، في إطار خطة الإدارة الفنية لإعادة بناء الفريق والمنافسة بقوة على جميع البطولات في الموسم الجديد.

وشملت الصفقات مزيجًا من العناصر المحلية والأجنبية، مع التركيز على دعم الخطوط الثلاثة، خاصة في الخط الأمامي.

وجاءت أبرز الأسماء المنضمة للفريق الأبيض كالتالي: الحارس المخضرم المهدي سليمان، والمهاجم الأنجولي شيكو بانزا، إلى جانب الثنائي الفلسطيني آدم كايد وعدي الدباغ، والمغربي عبد الحميد معالي، بالإضافة إلى المصريين عمرو ناصر، أحمد شريف، أحمد ربيع، محمد إسماعيل، والمدافع البرازيلي خوان ألفينا.

وتعكس هذه الصفقات توجه نادي الزمالك نحو تنويع الجنسيات ودمج اللاعبين الشباب بالخبرات الدولية، بما يواكب خطة التطوير وإعادة الهيكلة الفنية للفريق.

شوبير الدوري الممتاز فرق الهبوط تصريحات شوبير

