بيلعبوا الدوري في إيطاليا...شوبير يصدم جماهير الإسماعيلي

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق صدمة لجماهير النادي الإسماعيلي قبل انطلاق الموسم الجديد.



وأكد شوبير في تصريحات إذاعية “هل أنت شايف البطولة بـ 21 نادي ناجحة؟، البعض هيقول لي ما أنت قولت الكلام ده السنة اللي فاتت يا كابتن والدوري كان مشتعل في الجولات الاخيرة، اه بالفعل الصراع على اللقب كان قوي، والدورة السباعية السنة دي للفوز باللقب هتكون نار يا حبيبي نار بس مفيش حاجة اسمها دوري فردي ده أمر انساه”.

وتابع: “والحقيقة لازم السنة اللي جاية الدوري يعود من جديد بعدد أندية زوجي، والسنة دي أنت عامل الهبوط 4 أندية فهل هتقدر تهبط 4 فرق؟ أنا بقول مش هيقدروا ويارب كلامي يطلع غلط، والسنة اللي فاتت قلت مش هيهبط أي فريق وفي الآخر محدش هبط”.

وأضاف شوبير متحدثا عن الإسماعيلي والأندية الشعبية “السنة دي فيه أندية هتهبط برضه من اللي تم إلغاء الهبوط عشانها السنة اللي فاتت، والدوري الليبي اتعمل 36 نادي وكده هنوصل زيهم ولغاية دلوقتي بيلعبوا الدوري في ميلانو في إيطاليا”.